धुकं, डोंगर आणि शांत तलाव… महाराष्ट्रात लपलंय मिनी कश्मीर!

Vinod Dengale
महाराष्ट्रात असं एक ठिकाण आहे, जिथे गेल्यावर तुम्हाला थेट काश्मीरमध्ये आल्यासारख वाटेल.
Hidden Mini Kashmir in Maharashtra
हे ठिकाण आहे महाबळेश्वरजवळ वसलेलं 'तापोळा'. धुकं, हिरवाई आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकाण “मिनी कश्मीर” म्हणून प्रसिद्ध आहे
इथली सर्वात प्रसिद्ध जागा म्हणजे शिवसागर तलाव. कश्मीरमधल्या दाल लेक सारखा फील तुम्हाला येथे अनुभवता येतो.
या ठिकाणी तुम्हाला बोटिंग, कयाकिंग आणि वॉटर स्कूटरसारख्या रोमांचक खेळ अनुभवता येतात.
तलावाभोवतीचे धुक्याने भरलेले डोंगर पाहून तुम्हाला स्वित्झर्लंडची आठवण येईल!
महाबळेश्वरपेक्षा या ठिकाणाला सध्या पर्यटक अधिक पसंती देतात. कारण तलाव, डोंगर आणि थंड हवा असा सगळा अनुभव येथे तुम्हाला घेता येतो.
पुण्यातून 150 किमी तर मुंबईतून हे ठिकाण 250 किमी आहे.
शिवसागर तलाव कोयना वन्यजीव अभयाण्याचा एक भाग आहे. तसेच जवळच वासोटा किल्ला आहे.
यावर्षी खरंच स्वर्ग अनुभवायचा असेल तर इथे एकदा नक्की भेट द्या
