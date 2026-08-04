मराठवाड्यातील मिनी महाबळेश्वर कुठे आहे माहिती का?

Apurva Kulkarni
मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यात निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं मिनी महाबळेश्वर आहे.
MAHARASHTRA TOURISM
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धाराशिव जिल्ह्यातील येडशीजवळ मिनी महाबळेश्वर म्हणजे रामलिंग हे जागृत देवस्थान आहे.
HIDDEN PLACES IN MAHARASHTRA
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इथं भगवान शंकराच्या मंदिरासह डोळे दिपवून टाकणारं नयनरम्य निसर्गाचं वातावरण पहायला मिळतं.
YEDSHI RAMLING
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खासकरून पावसाळ्यात पर्यंटक रामलिंग या स्थळाला भेट देण्यासाठी नक्की येतात.
NATURE DESTINATION
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हिरवागार परिसर, निसर्ग आणि धबधब्यांनी नटलेल्या या परिसरात पावळ्यात पर्यंटकांची मोठी गर्दी असते.
TOURIST PLACE IN DHARASHIV
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प्रभू रामचंद्र, सीतेसोबत वनवासात या अभ्यारण्यात राहिल्याची आख्यायिका आहे.
SPIRITUAL TOURISM
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तसंच जखमी जटायू पक्षाला पाणी पाजण्यासाठी प्रभू रामाने बाण मारून पाणी शिळेतून काढले. आजही तिन्ही ऋतुत या बाण धारेतून पाणी वाहत असते.
RAMLING WATERFAL
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BHATTI STYLE PEANUTS (shengdane)
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