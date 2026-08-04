मराठवाड्यातील मिनी महाबळेश्वर कुठे आहे माहिती का?

Apurva Kulkarni

मिनी महाबळेश्वर

मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यात निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं मिनी महाबळेश्वर आहे.

MAHARASHTRA TOURISM

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येडशी

धाराशिव जिल्ह्यातील येडशीजवळ मिनी महाबळेश्वर म्हणजे रामलिंग हे जागृत देवस्थान आहे.

HIDDEN PLACES IN MAHARASHTRA

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नयनरम्य दृश्य

इथं भगवान शंकराच्या मंदिरासह डोळे दिपवून टाकणारं नयनरम्य निसर्गाचं वातावरण पहायला मिळतं.

YEDSHI RAMLING

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रामलिंग

खासकरून पावसाळ्यात पर्यंटक रामलिंग या स्थळाला भेट देण्यासाठी नक्की येतात.

NATURE DESTINATION

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पर्यंटकांची गर्दी

हिरवागार परिसर, निसर्ग आणि धबधब्यांनी नटलेल्या या परिसरात पावळ्यात पर्यंटकांची मोठी गर्दी असते.

TOURIST PLACE IN DHARASHIV

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प्रभू रामचंद्र

प्रभू रामचंद्र, सीतेसोबत वनवासात या अभ्यारण्यात राहिल्याची आख्यायिका आहे.

SPIRITUAL TOURISM

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जटायू पक्षी

तसंच जखमी जटायू पक्षाला पाणी पाजण्यासाठी प्रभू रामाने बाण मारून पाणी शिळेतून काढले. आजही तिन्ही ऋतुत या बाण धारेतून पाणी वाहत असते.

RAMLING WATERFAL

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भट्टीसारखे खारे शेंगदाणे बनवण्याची सोपी पद्धत; नक्की ट्राय करा

BHATTI STYLE PEANUTS (shengdane)

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