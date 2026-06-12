आरशात सुंदर, पण कॅमेऱ्यात वेगळे का दिसता? यामागचं विज्ञान जाणून घ्या!

Varsha Balhe

वेगळा

आरशात आणि कॅमेऱ्यात चेहरा वेगळा का दिसतो? यामागे विज्ञान आणि आपल्या मेंदूची सवय दोन्ही कारणीभूत असतात.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

उलटी प्रतिमा

आरशात दिसते उलटी प्रतिमा आरशात तुमचा डावा भाग उजवा दिसतो. त्यामुळे आरशातील चेहरा हा प्रत्यक्ष चेहऱ्यापेक्षा उलटा असतो.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

तसाच

कॅमेरा दाखवतो खरी प्रतिमा कॅमेरा तुमचा चेहरा इतर लोक जसा पाहतात, तसाच टिपतो. त्यामुळे तो आरशापेक्षा वेगळा वाटतो.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

सवय

आरशातील चेहऱ्याची लागली आहे सवय लहानपणापासून आपण स्वतःला आरशातच पाहत आलो आहोत. त्यामुळे तीच प्रतिमा आपल्याला जास्त आवडते.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

वाइड अँगल

फोनच्या लेन्समुळेही बदलतो चेहरा वाइड-अँगल लेन्समुळे जवळून घेतलेल्या सेल्फीत नाक मोठे आणि चेहरा वेगळा दिसू शकतो.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

लाइटिंगमुळे

प्रकाशाचाही असतो मोठा प्रभाव वेगवेगळ्या लाइटिंगमुळे चेहऱ्यावर सावल्या पडतात आणि फोटोतील लूक बदलतो.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

धक्का

म्हणूनच फोटो पाहून अनेकांना धक्का बसतो कॅमेऱ्यात दिसणारा चेहरा अनोळखी वाटतो, कारण तो आरशातील प्रतिमेपेक्षा वेगळा असतो.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

चेहरा

मग खरा चेहरा कोणता? कॅमेऱ्यात दिसणारा चेहरा हा इतर लोकांना दिसणारा खरा चेहरा असतो, तर आरशातील प्रतिमा ही त्याची उलटी आवृत्ती असते.

Why Your Face Looks Different In Mirror And Camera

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esakal

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