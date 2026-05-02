Missing Link : मिसिंग लिंक हे असं नाव का पडलं?, १९ किमीचा कोणता भाग होता मिस

Sandeep Shirguppe

एम एस आर डी सी

एम एस आर डी सीचे कार्यकारी संचालक अनिल कुमार गायकवाड यांनी एका मुलाखतीत याचं कारण सांगितलं.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे

2000 ते 2002 या काळामध्ये मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचं काम टप्प्याटप्प्याने केलं गेलं.

पहिला सहा लेन मार्ग

2002 मध्ये देशातला हा पहिला सहा लेन असणारा द्रुतगती महामार्ग एक्सप्रेसवे सुरू झाला.

कुसगाव ते खोपोली टप्पा राहिला

आराखड्यामध्येच कुसगाव ते खोपोली हा टप्पा देखील होता. पण त्यावेळी काही परवानग्या वेळेत आल्या नाहीत.

एक लिंक मिसिंग

इतर काही कारणांमुळे कुसगाव ते खोपोली हा टप्पा होऊ शकला नाही. ही लिंक मिसिंग होती.

जुन्या मार्गाला नवा मार्ग जोडला

एक्सप्रेसवे सुरू झाला तेव्हा 75 किलोमीटर लांबीचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे जुन्या 19 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडला गेला आणि हा रस्ता सुरू झाला.

आता झालं काम पूर्ण

या मिसिंग लिंकचं काम आत्ता पूर्ण झालेलं आहे आणि आता कुसगाव ते खोपोली हा टप्पा जो सुरू झालेला आहे त्यामध्ये जगातला सगळ्यात रुंद बोगदा आहे.

केबल स्टेड ब्रिज

एक मोठा केबल स्टेड ब्रिज आहे. पण असं असलं तरी त्याचं नाव मात्र कायम राहिले मिसिंग लिंक.

