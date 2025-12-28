कसोटीत २०२५ मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या टॉप-५ गोलंदाजांमध्ये 'हा' एकमेव भारतीय

Pranali Kodre

२०२५

या वर्षातील म्हणजेच २०२५ मधील सर्व कसोटी सामने संपले आहेत.

Most Test Wickets in 2025

Sakal

कसोटीत २०२५ मध्ये सर्वाधिक विकेट्स

त्यामुळे २०२५ या वर्षात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांवर शिक्कामोर्तब झाले असून या यादीत पहिल्या ५ गोलंदाजांबद्दल जाणून घेऊ.

Mitchell Starc

Sakal

स्कॉट बोलंड

ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट बोलंडने २०२५ वर्षात ६ कसोटी सामन्यांमध्ये ३२ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Scott Boland

Sakal

जोश टंग

इंग्लंडचा गोलंदाज जोश टंगने २०२५ मध्ये ६ कसोटी सामन्यांमध्ये ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Joshua Tongue

Sakal

तैजुल इस्लाम

बांगलादेशच्या तैजुल इस्लामने २०२५ मध्ये ६ कसोटी सामन्यांमध्ये ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Taijul Islam

Sakal

बेन स्टोक्स

इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सने २०२५ वर्षात ९ कसोटी सामन्यांमध्ये ३३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Ben Stokes

Sakal

ब्लेसिंग मुझराबनी

झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिंग मुझराबनीने २०२५ वर्षात १० कसोटी सामन्यांमध्ये खेळताना ४२ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Blessing Muzarabani

Sakal

मोहम्मद सिराज

भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने २०२५ वर्षात १० कसोटी सामन्यांमध्ये ४३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Mohammed Siraj

Sakal

मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने २०२५ वर्षात ११ कसोटी सामन्यांमध्ये सर्वाधिक ५५ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Mitchell Starc

Sakal

