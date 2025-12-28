कसोटीत २०२५ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ फलंदाज; अव्वल क्रमांकावर 'हा' भारतीय

Pranali Kodre

२०२५ मधील कसोटी सामने संपले

साल २०२५ संपण्यासाठी काहीच दिवस उरले आहेत. अशात आता या वर्षातील कसोटी सामनेही संपले आहेत.

Shubman Gill

|

Sakal

सर्वाधिक कसोटी धावा करणारे फलंदाज

त्यामुळे आता २०२५ मध्ये सर्वाधिक कसोटी धावा करणारे पाच फलंदाज निश्चित झाले आहेत. या ५ फलंदाजांबद्दल जाणून घेऊ.

Shubman Gill-KL Rahul

|

Sakal

५. हॅरी ब्रुक

इंग्लंडचा फलंदाज हॅरी ब्रुकने २०२५ मध्ये १० कसोटी सामने खेळले असून २ शतके आणि ४ अर्धशतकांसह ७७१ धावा केल्या.

Harry Brook

|

Sakal

४. जो रुट

इंग्लंडच्या जो रुटने २०२५ मध्ये १० कसोटी सामन्यांत ४ शतके आणि १ अर्धशतकासह ८०५ धावा केल्या.

Joe Root

|

Sakal

३. केएल राहुल

भारताचा केएल राहुल तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २०२५ मध्ये १० कसोटी सामन्यांत ३ शतके आणि ३ अर्धशतकांसह ८१३ धावा केल्या.

KL Rahul

|

Sakal

२. ट्रॅव्हिस हेड

ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडने २०२५ मध्ये ११ सामन्यांत २ शतके आणि ३ अर्धशतकांसह ८१७ धावा केल्या आहेत.

Travis Head

|

Sakal

१. शुभमन गिल

भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल अव्वल क्रमांकावर असून त्याने २०२५ वर्षात ९ कसोटी सामन्यांत ५ शतके आणि १ अर्धशतकांसह ९८३ धावा केल्या आहेत.

Shubman Gill

|

Sakal

टी२० वर्ल्डकप २०२६ च्या भारतीय संघातील खेळाडूंची IPL सॅलरी किती?

India T20 World Cup players’ IPL salaries

|

Sakal

येथे क्लिक करा