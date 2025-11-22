मोबाईलची बॅटरी फुगणे आहे धोक्याचे? तुम्हीही करु नका 'या' चुका

Yashwant Kshirsagar

धोकादायक लक्षण

मोबाईलची बॅटरी फुगणे हे एक अतिशय धोकादायक लक्षण आहे; त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने फोनचा स्फोट होण्याचा धोका वाढतो.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

खराब बॅटरी

जर फोन जड वाटत असेल, मागचा पॅनल वर उचलला असेल किंवा स्क्रीन फुगली असेल, तर समजून घ्या की बॅटरी खराब झाली आहे.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

ओरिजनल चार्जर

लोकल चार्जर चुकीचे व्होल्टेज पाठवतात, ज्यामुळे बॅटरी गरम होते आणि फुगतात. नेहमी मूळ मोबाईलचाच चार्जर वापरा.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

जास्त चार्जिंग

रात्रभर फोन चार्ज केल्याने जास्त चार्जिंग वाढते, ज्यामुळे बॅटरी खराब होते आणि आतून फुगते.त्यामुळे स्फोट होऊ शकतो.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

गरम होणे

गेम खेळताना फोन चार्ज केल्याने फोन जास्त गरम होतो आणि उष्णतेमुळे बॅटरी खराब होते.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

स्फोट

फुगलेल्या बॅटरीसह फोन वापरणे धोकादायक आहे; दाब वाढू शकतो आणि बॅटरीचा कधीही स्फोट होऊ शकतो.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

थंड जागेत ठेवा

मोबाईल गरम ठिकाणी किंवा थेट सूर्यप्रकाशात ठेवल्याने बॅटरी जास्त गरम होऊ शकते; त्यामुळे नेहमी थंड ठिकाणी ठेवा.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

वेळेवर तपासणी

बॅटरी फुगणे धोकादायक आहे. त्यामुळे वेळेवर तपासणी आणि खबरदारी घेणे तुमच्या फोनसाठी आणि तुमच्यासाठीही सुरक्षित आहे.

Mobile Battery Safety Tips

|

esakal

