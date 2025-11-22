मोबाईलची बॅटरी फुगणे आहे धोक्याचे? तुम्हीही करु नका 'या' चुका

Yashwant Kshirsagar
मोबाईलची बॅटरी फुगणे हे एक अतिशय धोकादायक लक्षण आहे; त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने फोनचा स्फोट होण्याचा धोका वाढतो.
Mobile Battery Safety Tips
esakal
जर फोन जड वाटत असेल, मागचा पॅनल वर उचलला असेल किंवा स्क्रीन फुगली असेल, तर समजून घ्या की बॅटरी खराब झाली आहे.
लोकल चार्जर चुकीचे व्होल्टेज पाठवतात, ज्यामुळे बॅटरी गरम होते आणि फुगतात. नेहमी मूळ मोबाईलचाच चार्जर वापरा.
रात्रभर फोन चार्ज केल्याने जास्त चार्जिंग वाढते, ज्यामुळे बॅटरी खराब होते आणि आतून फुगते.त्यामुळे स्फोट होऊ शकतो.
गेम खेळताना फोन चार्ज केल्याने फोन जास्त गरम होतो आणि उष्णतेमुळे बॅटरी खराब होते.
फुगलेल्या बॅटरीसह फोन वापरणे धोकादायक आहे; दाब वाढू शकतो आणि बॅटरीचा कधीही स्फोट होऊ शकतो.
मोबाईल गरम ठिकाणी किंवा थेट सूर्यप्रकाशात ठेवल्याने बॅटरी जास्त गरम होऊ शकते; त्यामुळे नेहमी थंड ठिकाणी ठेवा.
बॅटरी फुगणे धोकादायक आहे. त्यामुळे वेळेवर तपासणी आणि खबरदारी घेणे तुमच्या फोनसाठी आणि तुमच्यासाठीही सुरक्षित आहे.
