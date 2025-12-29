भारतात पहिल्यांदा कुणी विमानाचे उड्डाण केले? या प्रवासाचा किस्सा ऐकलात का?

विमान वाहतूक इतिहास

भारतातील विमान वाहतूक इतिहासाची सुरुवात मुंबईतील जुहू एअरोड्रोमपासून झाली असे मानले जाते.

एअरोड्रोम

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर १९२८ मध्ये बांधलेले हे एअरोड्रोम भारतातील पहिले विमानतळ आणि पहिले मोठे नागरी विमान वाहतूक केंद्र मानले जाते.

मुख्य हवाई क्षेत्र

ब्रिटीश काळात ते मुंबईचे मुख्य हवाई क्षेत्र म्हणून काम करत होते. दुसऱ्या महायुद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते.

हवाई मेल सेवा

सुरुवातीच्या हवाई मेल सेवा आणि लहान विमाने येथून चालवली जात होती. १५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी, भारतीय विमान वाहतूक इतिहासात एक ऐतिहासिक अध्याय जोडला गेला.

पासस मॉथ विमान

जेव्हा जे.आर.डी. टाटा यांनी कराची ते मुंबईपर्यंत पासस मॉथ विमान उडवले. हे विमान जुहू एअरोड्रोमवर उतरले.

हवाई सेवेची सुरुवात

ज्यामुळे भारतातील पहिल्या नियोजित व्यावसायिक हवाई सेवेची सुरुवात झाली.१९४८ नंतर, विमान तंत्रज्ञानात प्रगती झाली आणि मोठी विमाने सुरू झाली.

विमानतळाची आवश्यकता

तेव्हा मुंबईला एका मोठ्या, अधिक आधुनिक विमानतळाची आवश्यकता होती. यामुळे जवळच्या सांताक्रूझ विमानतळाचा विकास झाला.

जुहू एअरोड्रोम

जो आता छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून ओळखला जातो. जुहू एअरोड्रोम नियमित व्यावसायिक उड्डाणे चालवत नाही, परंतु ते कार्यरत आहे.

महत्त्वाचा भाग

अशाप्रकारे, ते भारताच्या विमान वाहतूक इतिहासाचा आणि वर्तमानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

