मोबाईलमध्ये 'हे' दोन बदल सतत दिसल्यास समजून जा हॅक झालाय तुमचा फोन

Saisimran Ghashi

बॅटरी पटकन संपणे


फोनची बॅटरी पूर्वीपेक्षा अचानक खूप लवकर संपत असेल तर हॅकिंग किंवा मालवेअरचे लक्षण असू शकते.

Why Sudden Battery Drain is the First Sign of Phone Hacking

|

esakal

फोन सतत गरम होणे


काहीही हेवी काम न करता फोन नेहमी गरम होत असेल तर बॅकग्राउंडमध्ये संशयास्पद प्रक्रिया चालू असण्याची शक्यता.

Overheating Without Heavy Use – Clear Hacking Indicator

|

esakal

डेटाचा वापर अचानक वाढणे


तुम्ही जास्त इंटरनेट वापरले नसतानाही डेटा कमी होत असेल तर हॅकर तुमची माहिती चोरून पाठवत असू शकतो.

Unexpected High Data Usage: Hackers Stealing Your Information

|

esakal

अनोळखी ॲप्स आणि पॉपअप जाहिराती


फोनमध्ये तुम्ही डाउनलोड न केलेले ॲप्स दिसणे किंवा अचानक विचित्र जाहिराती येणे हे स्पष्ट हॅकिंगचे संकेत.

Unknown Apps & Pop-up Ads – Immediate Red Flags

|

esakal

कॅमेरा-माईकचा संशयास्पद इंडिकेटर


वापरत नसतानाही कॅमेरा किंवा माईकचा हिरवा/नारिंगी ठिपका दिसत असेल तर कोणी तुम्हाला गुपचूप पाहत किंवा ऐकत आहे.

Camera & Microphone Indicator Light: Someone is Watching/Listening

|

esakal

Unknown लिंक


व्हॉट्सॲप/SMS वर येणाऱ्या 'फ्री गिफ्ट' किंवा 'KYC' सारख्या संशयास्पद लिंक्सवर कधीही क्लिक करू नका.

Easy Ways to Protect Your Smartphone from Hacking

|

esakal

टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA)


गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सॲपसह सर्व महत्त्वाच्या अकाउंट्सवर 2FA सक्रिय करा, जेणेकरून पासवर्ड मिळाल्यावरही हॅकर अकाउंट उघडू शकणार नाही.

What to Do Immediately If You Suspect Your Phone is Hacked

|

esakal

फोन नेहमी अपडेट आणि फॅक्टरी रिसेट


सिक्युरिटी अपडेट्स लावून ठेवा; हॅक झाल्याचे शंका आल्यास महत्त्वाचा डेटा बॅकअप घेऊन फॅक्टरी रिसेट करा आणि सर्व पासवर्ड बदला.

Government Cyber Crime Helpline & Reporting in India (1930)

|

esakal

जगातल्या सर्वांत क्रूर सम्राटाला मोह झाला त्या महाराणी पद्मावती कशा दिसायच्या?

Maharani padmavati real photos

|

esakal

येथे क्लिक करा