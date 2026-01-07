जगातल्या सर्वांत क्रूर सम्राटाला मोह झाला त्या महाराणी पद्मावती कशा दिसायच्या?

Saisimran Ghashi

राणी पद्मावती

राणी पद्मावती (ज्यांना राणी पद्मिनी म्हणूनही ओळखले जाते) या चित्तौडगडच्या शौर्याचे आणि बलिदानाचे प्रतीक मानल्या जातात.

Legendary Beauty of Rani Padmavati photos (Pic Credit B.K Karkra)

|

esakal

राजा रावल रतन सिंह

त्यांचा विवाह चित्तौडचे पराक्रमी राजा रावल रतन सिंह यांच्याशी झाला होता.

raja rawal ratan singh original images

|

esakal

सौंदर्य आणि बुद्धिमत्ता

त्या त्यांच्या अत्यंत मनमोहक सौंदर्यासाठी आणि बुद्धिमत्तेसाठी संपूर्ण भारतवर्षात प्रसिद्ध होत्या.

Queen Padmavati real photos

|

esakal

अलाउद्दीन खिलजी

दिल्लीचा सुलतान अलाउद्दीन खिलजी याने राणी पद्मावतींना मिळवण्याच्या कुटिल हेतूने चित्तौडवर आक्रमण केले होते.

alauddin khilji real photo

|

esakal

वीरमरण

राजा रावल रतन सिंह यांनी खिलजीचा धैर्याने सामना केला, परंतु दगाफटका झाल्याने त्यांना वीरमरण आले.

queen padmini original images

|

esakal

राणीने केला जौहर

जेव्हा खिलजीने किल्ला जिंकला, तेव्हा स्वतःचे चारित्र्य आणि सन्मान जपण्यासाठी राणी पद्मावतींनी १६,००० राजपूत स्त्रियांसह 'जौहर' (अग्निस्नान) केले.

Chittorgarh jauhar real photos

|

esakal

'पद्मावत' महाकाव्य

मलिक मोहम्मद जायसी यांनी १५४० मध्ये लिहिलेल्या 'पद्मावत' या महाकाव्यामुळे त्यांची गाथा जगभरात पोहोचली.

padmavat epic poem

|

esakal

चित्तोडगड किल्ला

आजही चित्तौडगड किल्ल्यातील त्यांचा त्याग भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठ्या बलिदानांपैकी एक मानला जातो

chittorgad fort old images

|

esakal

नोट

त्याकाळात फोटोग्राफी अस्तित्वात नसल्यामुळे राणी पद्मिनी कशा दिसायच्या हे अचूक सांगता येत नाही. मात्र चित्रकारांनी त्यांची अनेक चित्रे रेखाटलेली आहेत.

Disclaimer

|

esakal

जगातले सर्वांत मोठे शिवलिंग भारतात..आयुष्यात एकदा तरी नक्की घ्या दर्शन

World's largest Shivling Virat Ramayan Mandir Kesariya Bihar

|

esakal

येथे क्लिक करा