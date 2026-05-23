Mobile Recharge Price : इंधन दरवाढीनंतर मोबाईल रिचार्ज, प्लॅन्स महागणार?

Sandeep Shirguppe
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर मोबाईल रिचार्ज आणि प्लॅन्स महाग होण्याची शक्यता वाढली आहे.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
देशातील अनेक शहरांत पेट्रोलची किंमत १०७ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने सर्वसामान्यांचा खर्च वाढला आहे.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
मोबाईल टॉवरच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च वीज आणि इंधनावर होतो.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
इंधन दरवाढीमुळे टेलिकॉम कंपन्यांचा नेटवर्क चालवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील अनेक मोबाईल टॉवर अजूनही डिझेल जनरेटरवर चालतात.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
5G टॉवरना जास्त वीज लागल्याने टेलिकॉम कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
वाढत्या ऑपरेटिंग खर्चामुळे कंपन्या कॉलिंग, डेटा आणि रिचार्ज प्लॅन्सचे दर वाढवू शकतात.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal
मोबाईल खर्च वाढल्यास विद्यार्थी, छोटे व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
Mobile Recharge Price Plans Latest Update
esakal