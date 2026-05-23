Mobile Recharge Price : इंधन दरवाढीनंतर मोबाईल रिचार्ज, प्लॅन्स महागणार?

Sandeep Shirguppe

मोबाईल रिचार्ज महाग

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर मोबाईल रिचार्ज आणि प्लॅन्स महाग होण्याची शक्यता वाढली आहे.

इंधन दर वाढले

देशातील अनेक शहरांत पेट्रोलची किंमत १०७ रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने सर्वसामान्यांचा खर्च वाढला आहे.

४० टक्के खर्च

मोबाईल टॉवरच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ४० टक्के खर्च वीज आणि इंधनावर होतो.

टेलिकॉम कंपन्यांचा नेटवर्क

इंधन दरवाढीमुळे टेलिकॉम कंपन्यांचा नेटवर्क चालवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

मोबाईल टॉवर

ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील अनेक मोबाईल टॉवर अजूनही डिझेल जनरेटरवर चालतात.

5G टॉवर

5G टॉवरना जास्त वीज लागल्याने टेलिकॉम कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.

कॉलिंग, डेटा

वाढत्या ऑपरेटिंग खर्चामुळे कंपन्या कॉलिंग, डेटा आणि रिचार्ज प्लॅन्सचे दर वाढवू शकतात.

सर्वसामान्यांना फटका

मोबाईल खर्च वाढल्यास विद्यार्थी, छोटे व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

