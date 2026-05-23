भारतात FIFA World Cup 2026 खरंच दिसणारच नाही?

Pranali Kodre
फिफा वर्ल्ड कप ११ जून २०२६ पासून सुरू होत आहे, पण भारतात सामने दिसणार की नाही, हेच अजून फुटबॉल फॅन्सला माहित नाहीये. पण असं का झालंय? काय आहेत कारण जाणून घेऊ.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आत्तापर्यंत कोणत्याही ब्रॉडकास्टरने फिफा वर्ल्ड कपसाठी यशस्वी बोली लावलेली नाही.
फिफाने यापूर्वी ब्रॉडकास्टिंग राईट्सची किंमत तब्बल १०० मिलियन डॉलर ठेवली होती, नंतर ती किंमत ३५ मिलियन डॉलरवर आणली.
रिपोर्ट्सनुसार जिओस्टारने २० मिलियन डॉलरपर्यंत बोली लावली होती, मात्र ही बोली फिफाने नाकारली.
अनेक ब्रॉडकास्टर पुढे न येण्यामागचं महत्त्वाचं कारण वेळ आणि जाहीराती देखील आहेत.
फिफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको येथे होणार आहे, त्यामुळे सामने भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री सुरू होतील, तर पहाटेपर्यंत संपतील. त्यामुळे या वेळात किती जणं सामने पाहाणार हा प्रश्न आहे.
याशिवाय फुटबॉलमध्ये पहिला हाफ संपल्याशिवाय मोठ्या जाहिराती दाखवता येत नाही, त्यामुळे ब्रॉडकास्टर्सने लावलेला पैसा त्यांना फायद्यापेक्षा तोट्यात नेऊ शकतो. त्यामुळे ब्रॉडकास्टर मोठा पैसा यात लावण्यास तयार होत नाहीयेत.
दूरदर्शनवर महत्त्वाच्या मॅच दाखवाव्यात अशी याचिकाही दिल्ली हाय कोर्टात दाखल झाली होती, पण प्रसार भारतीने ही आमची जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यातच भारतात क्रिकेट लोकप्रिय असल्याने जून-जुलै या काळात वूमन्स टी२० वर्ल्ड कपशिवाय देखील अनेक आंतरराष्टीय सामने होणार आहेत, त्यामुळे फुटबॉल रात्रीच्या वेळेत किती पाहिलं जाणार याबाबत ब्रॉडकास्टर्सला शंका आहे.
२०२२ मध्ये जेव्हा फिफा वर्ल्ड कप झाला होता, तेव्हा सर्वाधिक सामने पाहणाऱ्या टॉप १० देशांमध्ये भारत होता.
मात्र आता चार वर्षानी परिस्थितीत अगदीच वेगळी दिसत असून फिफा आणि ब्रॉडकास्टर्स यांच्यात आता काही तडजोड होणार का आणि भारतातील चाहत्यांना फिफा वर्ल्ड कपचा आनंद घेता येणार का, हे पाहावं लागणार आहे.
