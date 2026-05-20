मोदींनी मेलोनींना दिलेल्या ‘Melody’ चॉकलेटबद्दल या खास गोष्टी माहिती आहे का?

Vinod Dengale
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना Melody टॉफी चॉकलेट भेट दिल्यानंतर सोशल मीडियावर याची चर्चा सुरू झाली.
Melody ही Parle Products कंपनीची लोकप्रिय चॉकलेट टॉफी आहे. भारतात ती अनेक वर्षांपासून हे चॉकलेट लोकांच्या आवडीचे बनले आहे.
Melody टॉफी पहिल्यांदा 1983 मध्ये बाजारात आली. कमी किमतीत चॉकलेटी चव देणारी ही टॉफी लवकरच लोकप्रिय झाली.
बाहेरून caramel coating आणि आतमध्ये चॉकलेटी filling हे Melody चे सर्वात खास वैशिष्ट्य आहे. यामुळे तिची चव इतर टॉफ्यांपेक्षा वेगळी आणि अधिक स्वादिष्ट वाटते.
“मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यू हैं?” ही जाहिरात आणि टॅगलाइन आजही अनेकांच्या लक्षात आहे.
1990 आणि 2000 च्या दशकात वाढलेल्या मुलांसाठी Melody ही फक्त टॉफी नाही तर आठवणींचा भाग आहे.
मोदींनी दिलेल्या छोट्याशा मेलोडी गिफ्टमुळे सोशल मीडियावर Melody चर्चेचा विषय बनली आहे.
