Mom Skin Care Tips: 'हे' 5 पदार्थ त्वचेला ठेवतील चमकदार

पुजा बोनकिले

आईची त्वचा

तुमच्या आईची त्वचा नेहमी चमकदार दिसते.

घरातील गोष्टी

पण तुम्हाला माहिती आहे का स्वंयपाकघरातील अशा काही गोष्टी आहे, ज्यांचा वापर त्वचा चमकदार दिसण्यासाठी केला जातो.

केमिकल प्रोडक्ट

तुम्ही केमिकल प्रोडक्ट वापरण्याएवजी पुढील गोष्टींचा वापर करू शकता.

हळद

हळद त्वचेसाठी फायदेशीर असते. हळदीमध्ये असलेले घटक त्वचा निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

turmeric

| Sakal

दही

दह्यामध्ये असलेले घटक त्वचेवरील डेड स्किन काढून टाकण्यास मदत करते.

curd | sakal

कोरफड जेल

कोरफड जेल त्वचेसाठी फायदेशीर असते. चेहऱ्यावर ताजे कोरफड जेल लावावे.

alovera | Sakal

खोबरेल तेल

तुम्हाला चमकदार त्वचा हवी असेल तर खोबरेल तेलचा वापर करावा.

coconut oil

| Sakal

कडुलिंबचा पाने

निरोगी त्वचेसाठी कडुलिंबाच्या पानांचा रस लावावा. यामुळे पिपल्सची समस्या कमी होते.

neem leaves | sakal

हार्ट ब्लॉकेज कमी करणारे 5 पौष्टिक पदार्थ

Heart Blockages Naturally

|

Sakal

आणखी वाचा