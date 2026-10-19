मनिप्लांट ठेवण्यासाठी योग्य दिशा कोणती? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील मान्यता!

Aarti Badade
वास्तुशास्त्रानुसार घरात मनिप्लांट ठेवण्यासाठी आग्नेय दिशा म्हणजेच दक्षिण-पूर्व दिशा शुभ मानली जाते.
money plant
Sakal
वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार मनिप्लांट ईशान्य दिशेला ठेवणे टाळावे.
money plant
esakal
कारण या दिशेचा संबंध गुरू ग्रहाशी जोडला जातो.
money plant
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार मनिप्लांटची हिरवीगार आणि निरोगी वाढ ही प्रगतीचे प्रतीक मानली जाते.
money plant
esakal
वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार मनिप्लांटची वेल योग्य आधारावर वाढवावी आणि तिची पाने जमिनीवर पसरू देऊ नयेत.
money plant
esakal
मनिप्लांटची पाने पिवळी पडणे किंवा सुकणे हे वास्तुशास्त्रात अशुभ मानले जाते.
money plant
esakal
मात्र अशी लक्षणे दिसल्यास पाणी, प्रकाश आणि मातीची स्थितीही तपासावी.
money plant
esakal
Harihar Fort