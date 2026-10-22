मुंगसाला खूश ठेवण्यासाठी काय करावे?

संतोष कानडे
भारतीय लोकपरंपरेत मुंगसाचं तोंड दिसणं शुभ असतं, असा पारंपरिक समज काही ठिकाणी आढळतो.
मुंगूस हा चपळ, सावध आणि प्रसंगावधान राखणारा वन्य प्राणी आहे.
मुंगसाला खूश ठेवण्यासाठी त्याला त्रास न देणं आणि त्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचा आदर करणं महत्त्वाचं आहे.
मुंगूस दिसल्यास त्याला पकडण्याचा किंवा हाताळण्याचा प्रयत्न करू नये.
त्याला मुद्दाम खाऊ घालण्याऐवजी त्याला नैसर्गिक वातावरणात मोकळं राहू द्यावं.
मुंगसाला घरात पाळण्याऐवजी जंगलात किंवा त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षित राहू द्यावं.
घराच्या आसपास मुंगूस आढळल्यास त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर राखावं.
मुंगूस हा पर्यावरणातील अन्नसाखळीचा महत्त्वाचा भाग असून तो काही कीटक आणि लहान प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.
त्यामुळे मुंगसाला शुभ मानण्याबरोबरच त्याचं संरक्षण करणं आणि त्याला निसर्गात सुरक्षित जगू देणं, हाच त्याच्याशी चांगलं वागण्याचा योग्य मार्ग आहे.
मात्र, मुंगसाचं तोंड दिसल्याने नशीब उजळतं किंवा धनलाभ होतो, याला वैज्ञानिक पुरावा नाही.