संतोष कानडे
मुंगूस घराजवळ दिसणे शुभ की अशुभ, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो.
Mongoose
भारतीय लोकपरंपरेत मुंगूस दिसण्याबाबत वेगवेगळ्या समजुती प्रचलित आहेत.
काही लोक मुंगूस दिसणे शुभ मानतात, तर काही जण त्याकडे केवळ एक नैसर्गिक घटना म्हणून पाहतात.
मात्र, मुंगूस दिसल्याने नशीब बदलते किंवा काही चांगले-वाईट घडते, याला वैज्ञानिक पुरावा नाही.
मुंगूस हा प्रामुख्याने उंदीर, कीटक, सरडे आणि काही लहान प्राणी खातो.
सापांशी सामना करण्याची क्षमता असल्यामुळे मुंगूस विशेष ओळखला जातो; मात्र प्रत्येक मुंगूस सापाला हरवेलच असे नाही.
घराजवळ मुंगूस दिसण्याचे कारण आसपास अन्न, पाण्याचे स्रोत किंवा लपण्यासाठी योग्य जागा असणे असू शकते.
ग्रामीण भागात शेताजवळ, झुडपांमध्ये किंवा घराच्या परिसरात मुंगूस दिसण्याची शक्यता अधिक असते.
मुंगूस घराजवळ दिसणे शुभ की अशुभ, यापेक्षा तो निसर्गातील महत्त्वाचा प्राणी आहे आणि त्याच्याशी सुरक्षित अंतर राखणे आवश्यक आहे.
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