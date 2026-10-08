मुघल सम्राटांच्या मुलांना कोणते विषय शिकवले जात?

संतोष कानडे
मुघल शहजाद्यांचे शिक्षण लहानपणापासूनच राजघराण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजित केले जात असे.
त्यांना फारसी भाषा आणि साहित्य शिकवले जात असे, कारण दरबार व प्रशासनात फारसीला महत्त्व होते.
अरबी भाषेचे शिक्षणही दिले जात असे, विशेषतः कुराण आणि धार्मिक ग्रंथ समजण्यासाठी.
कुराण, इस्लामी धर्मशास्त्र आणि धार्मिक परंपरांचा अभ्यास त्यांच्या शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग होता.
गणित, भूमिती आणि हिशोब यांसारखे विषय प्रशासनासाठी उपयोगी ठरत असत.
इतिहास, भूगोल आणि राज्यकारभाराचे ज्ञान देऊन त्यांना साम्राज्य चालवण्यासाठी तयार केले जात असे.
घोडेस्वारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी आणि इतर युद्धकौशल्यांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जात असे.
काही शहजाद्यांना संगीत, कविता, चित्रकला आणि सुलेखन यांसारख्या कलांचेही शिक्षण मिळत असे.
राजनैतिक व्यवहार, दरबारी शिष्टाचार आणि मुत्सद्देगिरीचे धडेही त्यांच्या प्रशिक्षणाचा भाग होते.
मुघल शहजाद्यांचे शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित नव्हते; भविष्यातील शासक म्हणून त्यांना प्रशासन, युद्ध, धर्म आणि कला यांचे प्रशिक्षण दिले जात असे.
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