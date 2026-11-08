Mongoose Sightings : सकाळी उठल्याबरोबर मुंगूस दिसणे म्हणजे काय? कोणते मिळतात संकेत, काय आहे अर्थ?

बाळकृष्ण मधाळे
हिंदू धार्मिक मान्यतेनुसार, मुंगूस दिसणे शुभ संकेत मानले जाते. मुंगूसाचा संबंध धनाची देवता कुबेर यांच्याशी जोडला जातो. त्यामुळे मुंगूस दिसल्यास धनलाभ, आर्थिक भरभराट आणि चांगले दिवस येण्याचे संकेत मिळतात, अशी लोकमान्यता आहे.
Mongoose Sightings
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ज्योतिषशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार मुंगूस सूर्याचे प्रतीक मानले जाते. सूर्याप्रमाणेच जीवनात प्रकाश, ऊर्जा आणि सकारात्मकता आणणारा प्राणी म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.
Mongoose Sightings
esakal
सकाळी उठल्यानंतर परिसरात मुंगूस दिसणे शुभ मानले जाते. लोकमान्यतेनुसार, असे दृश्य दिसल्यानंतर सात दिवसांत धनाशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते.
Mongoose Sightings
esakal
कुठे जात असताना मुंगूस रस्ता ओलांडताना दिसला, तर ते शुभ शकुन मानले जाते. हाती घेतलेल्या कामात यश मिळण्याचे आणि अडथळे दूर होण्याचे संकेत असल्याची धार्मिक समजूत आहे.
Mongoose Sightings
esakal
एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी किंवा न्यायालयात जाताना मुंगूस दिसणे शुभ मानले जाते. संबंधित कामात यश मिळेल आणि अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल, अशी पारंपरिक धारणा आहे.
Mongoose Sightings
esakal
हिंदू धार्मिक मान्यतेनुसार, मुंगूस हे धनाची देवता भगवान कुबेर यांचे वाहन मानले जाते. कुबेर हे संपत्तीचे रक्षक असल्यामुळे त्यांचे वाहन दिसणे धनलाभ आणि आर्थिक समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
Mongoose Sightings
esakal
पूर्वीच्या काळात लोक शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी आपले धन जमिनीत पुरून ठेवत असत. मुंगूस जमिनीखालील खोल बिळांमध्ये राहत असल्याने त्याला जमिनीतील खजिन्याची माहिती असते, अशी आख्यायिका प्रचलित झाली.
Mongoose Sightings
esakal
मुंगूस सोन्यात लोळण घेते आणि त्याचा संबंध संपत्तीशी आहे, अशा लोककथा प्रचलित आहेत. याच समजुतीतून मुंगूस दिसल्यास धनलाभ होतो, अशी श्रद्धा निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मुंगूसाला रामाचे नाव घेऊन तोंड दाखवण्याची विनंती केली जाते.
Mongoose Sightings
esakal
धार्मिक आणि पारंपरिक मान्यतांमध्ये मुंगूस दिसणे हे शुभ, समृद्धी आणि धनलाभाचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, या समजुतींना वैज्ञानिक आधार नाही. मुंगूस हा निसर्गातील महत्त्वाचा वन्यजीव असून त्याचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
Mongoose Sightings
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Black Cat Crossing Path
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