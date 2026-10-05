Monkey Adulthood Age : फार कमी लोकांना माहीत आहे हे सत्य! माकडं कधी आणि कसे होतात प्रौढ? वाचा सविस्तर...

बाळकृष्ण मधाळे
माकडं आपल्या आजूबाजूला सहज दिसणारे प्राणी आहेत. मात्र, माकडं कोणत्या वयात प्रौढ होतात, याबाबत अनेकांना माहिती नसते.
Monkey Adulthood Age
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माकडं झाडे, बागा, जंगले आणि उद्यानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यांच्या उड्या आणि खोड्यांमुळे अनेकदा नागरिकांचे मनोरंजन होते.
Monkey Adulthood Age
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उपलब्ध माहितीनुसार, अनेक माकडांच्या प्रजाती साधारणपणे ३ ते ५ वर्षांच्या वयात प्रौढ होतात.
Monkey Adulthood Age
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माकडांच्या प्रौढ होण्याच्या वयात प्रजाती, लिंग, आहार आणि जीवनशैलीनुसार फरक पडू शकतो. त्यामुळे सर्व माकडांसाठी एकच वय निश्चित करता येत नाही.
Monkey Adulthood Age
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अनेक माकडांच्या प्रजातींमध्ये वर्षभर प्रजनन होऊ शकते. मात्र, प्रजननाचा कालावधी प्रजाती आणि परिस्थितीनुसार बदलतो.
Monkey Adulthood Age
esakal
माकडांचा गर्भधारणेचा कालावधी साधारणपणे ५ ते ७ महिने असतो. काही प्रजातींमध्ये हा कालावधी अधिक असू शकतो.
Monkey Adulthood Age
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माकडांचं आयुर्मान त्यांच्या प्रजातीवर अवलंबून असतं. काही प्रजाती ४५ वर्षांपर्यंत किंवा त्याहून अधिक काळ जगू शकतात.
Monkey Adulthood Age
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माकडांचं आयुर्मान अधिवास, आहार आणि आरोग्य यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असतं. चांगल्या परिस्थितीत त्यांचं आयुष्य अधिक असू शकतं.
Monkey Adulthood Age
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माकडांच्या प्रौढत्वाचं निश्चित वय सांगताना प्रजातीचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. साधारण ३ ते ५ वर्षे हा कालावधी अनेक प्रजातींसाठी लागू होतो.
Disclaimer : ही माहिती उपलब्ध अहवाल आणि 'ब्रिटानिका'च्या माहितीनुसार देण्यात आली आहे. 'ई-सकाळ' या माहितीची स्वतंत्रपणे सत्यता पडताळत नाही.
Monkey Adulthood Age
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What Is the Average Owl Lifespan?
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