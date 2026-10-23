माकड किती वर्षे जगते? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

सकाळ डिजिटल टीम
तुम्ही नक्कीच माकडांना झाडांवर, बागांमध्ये, जंगलांत किंवा उद्यानांसारख्या विविध ठिकाणी गोंधळ घालताना पाहिले असेल.
Monkey Lifespan
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कधीकधी त्यांच्या या धिंगाण्यामुळे माणसांना दुखापतही होऊ शकते.
Monkey Lifespan
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पण, माकडं नेमकी कधी प्रौढ होतात, त्यांचे आयुष्य किती असते याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
Monkey Lifespan
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जर तुम्हाला याचे उत्तर माहीत नसेल, तर चला जाणून घेऊया.
Monkey Lifespan
esakal
'ब्रिटानिका' (Britannica) च्या अहवालानुसार, माकडं वर्षभर कधीही प्रजनन करू शकतात.
Monkey Lifespan
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माकडांचा गर्भधारणा काळ साधारणपणे ५ ते ७ महिन्यांचा असतो, कधीकधी तो त्यापेक्षाही जास्त असू शकतो.
Monkey Lifespan
esakal
प्रौढत्वाचा विचार करता, माकडं साधारणपणे ३ ते ५ वर्षांच्या वयात प्रौढ होतात.
Monkey Lifespan
esakal
आयुर्मानाच्या बाबतीत सांगायचे तर, अनेक प्रजातींची माकडं ४५ वर्षांपर्यंत जगू शकतात.
Monkey Lifespan
esakal
येथे दिलेली माहिती इंटरनेवर व्हायरल झालेल्या रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही.
Monkey Lifespan
esakal
Animal Eyes Glow At Night
esakal