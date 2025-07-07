अपचनाला करा बाय बाय! पावसाळ्यातील पोटांच्या समस्यांवर हे घरगुती बेस्ट उपाय!

Aarti Badade

मंद पचनशक्ती

पावसाळ्यात पचनशक्ती मंद होते, दूषित पाणी आणि हवामानामुळे जुलाब, उलट्या होतात.

पाणी कमी होऊ नये याची काळजी

जुलाब झाल्यास शरीरातील पाणी कमी होणार नाही याची काळजी घ्या. साखर पाणी, शहाळ्याचे पाणी थोड्या थोड्या प्रमाणात घेत राहावे.

जुलाबावर उपाय

सुंठ पावडर आणि बडीशेप एकत्र करून उकळलेले पाणी प्यावे, यामुळे पचन सुधारते.

काढा आणि चूर्ण

डाळिंबाची साल, बेलफळाचे मगजचूर्ण, नागरमोथा पावडर यांचा काढा करून दिवसातून २-३ वेळा घ्यावा.

उलट्यांसाठी उपाय

वेलदोड्याची भाजलेली साले मधासोबत चाटल्यास मळमळ, उलट्या कमी होतात. सूतशेखराची मात्रा पाण्याबरोबर घ्यावी.

उकळलेले पाणी प्या

पिण्याचे पाणी नेहमी उकळलेलेच असावे.

हलका आहार

जेवणात भाताची पेज, पातळसर खिचडी, उकडलेल्या भाज्यांचे सूप, मुगाचे कढण असा पचायला हलका आहार घ्यावा.

पचनास मदत

सूप व कढण करताना जिरेपूड, हिंग, सुंठ पावडर जरूर घालावी.

आव (आमांश)

पोटात मुरडा येऊन चिकट स्वरूपात शौचाला होणे याला 'आव' म्हणतात, यात प्रचंड थकवा जाणवतो. दूषित पाणी, शिळे पदार्थ हे कारण आहे.

आवेवर उपाय

मुरूडशेंग, सुंठ उगाळून दिवसातून ३-४ वेळा घेतल्यास पोटदुखी कमी होते. बडीशेप उकळलेले पाणी प्यावे. कुटजारिष्ट डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावे.

आहारातील पथ्य

पातळसर सूप, भाताची पेज, मुगाचे कढण असा अगदी हलका आहार घ्यावा.

