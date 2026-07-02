पावसाळ्यात संसर्ग टाळायचा? इम्युनिटी मजबूत ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोपे उपाय

Aarti Badade
आहारात आले, लसूण आणि हळद यांचा समावेश करा, जे नैसर्गिक अँटी-बायोटिक्स म्हणून काम करतात.
monsoon boost immunity
Sakal
सकाळी रिकाम्या पोटी तुळशीचा काढा किंवा चहा घेतल्याने श्वसनाचे विकार दूर राहतात.
monsoon boost immunity
Sakal
पावसाळ्यात संसर्ग टाळण्यासाठी फळे आणि भाज्या नेहमी स्वच्छ धुवून आणि वाफवूनच खा.
monsoon boost immunity
Sakal
शरीराला संसर्गाशी लढण्यास मदत करण्यासाठी लिंबू, आवळा आणि संत्री यांसारख्या फळांचे सेवन करा.
monsoon boost immunity
Sakal
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी नेहमी कोमट पाणी प्या.
monsoon boost immunity
Sakal
दररोज पुरेशी झोप घ्या आणि नियमित योगासने करून तुमच्या शरीराला आतून सक्षम बनवा.
monsoon boost immunity
Sakal
बाहेरचे उघड्यावरील अन्न किंवा जंक फूड पूर्णपणे टाळा आणि घरच्या ताज्या गरम जेवणाला प्राधान्य द्या.
monsoon boost immunity
Sakal
या सोप्या सवयींचा अवलंब करा आणि पावसाळ्यात आजारांपासून स्वतःला सुरक्षित ठेवा!
monsoon boost immunity
Sakal
makhanaa vs peanut
Sakal