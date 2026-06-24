आला एकदाचा पाऊस! पुण्याजवळच्या 'या' 3 ठिकाणी निसर्गाचा स्वर्गीय अनुभव घ्या

Aarti Badade

मान्सून पर्यटनासाठी सह्याद्रीच्या डोंगररांगा सज्ज

महाराष्ट्रात पावसाचे जोरदार आगमन होताच सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा हिरव्यागार शालूने आणि खळाळत्या धबधब्यांनी नटून पर्यटकांना खुणावू लागल्या आहेत.

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धुक्याची पांढरी चादर ओढलेला 'ताम्हिणी घाट'

पुण्याजवळील मुळशी परिसरातील ताम्हिणी घाटात रस्त्यालगत कोसळणारे लहान-मोठे धबधबे आणि डोळे दिपवणारी नयनरम्य हिरवळ पाहायला मिळते.

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ताम्हिणी घाटाचा पुण्यासाठीचा सोपा मार्ग

निसर्गाचा हा चमत्कारी सुंदर नजराणा पाहण्यासाठी पुण्यावरून मुळशी मार्गे केवळ ५० ते ६० किलोमीटरचे अंतर पार करून सहज पोहोचता येते.

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थंड हवेचे मान्सून स्पेशल 'महाबळेश्वर'

पावसाळ्यात सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथील लिंगमाळा व धोबी धबधबे अथांग वेगाने कोसळतात आणि खोल दऱ्या धुक्यामध्ये गडप होतात.

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शांत आणि कमी गर्दीचा सुंदर 'वाघजाई घाट'

पुण्याच्या भोर तालुक्याला रायगडशी जोडणारा वाघजाई घाट (वरंधा घाट परिसर) हा गर्दी नसलेला अत्यंत प्राचीन व निसर्गरम्य घाटमार्ग आहे.

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वाघजाई देवीचे मंदिर आणि भव्य धबधबा

या घाटामध्ये डोंगराच्या कुशीत प्रसिद्ध वाघजाई माता मंदिर असून, मंदिराच्या अगदी मागच्या बाजूला मोठा पांढराशुभ्र धबधबा कोसळतो.

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स्वतःची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची

घाट परिसरात पाऊस आणि धुक्यामुळे मोठा धोका असतो, त्यामुळे अतिउत्साह टाळून हवामानाचा अचूक अंदाज घेऊनच पर्यटनाचा आनंद घ्यावा.

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पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील 'या' 5 ठिकाणांना नक्की द्या भेट!

Monsoon Destinations in Maharashtra

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