Monsoon Pause मान्सून का थांबला? पावसाचे ढग कुठे गेले?

सकाळ डिजिटल टीम
जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केरळ किनारपट्टीला दाखल झालेला मान्सून महाराष्ट्रात आला. सामान्यत: जूनच्या मध्यापर्यंत भारताचा बहुतांश भाग व्यापणाऱ्या मान्सूनची वाटचाल थांबली आहे.
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सॅटेलाइट फोटोंनी भारताची चिंता वाढवली असून मध्य, पश्चिम भारतासह इतर भागातून मान्सूनचे ढग दिसेनासे झाले आहेत.
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मान्सून १ जूनला केरळात तर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रासह ओडिशा, बंगाल, बिहारच्या दिशेनं वाटचाल करतो. पण यंदा एल निनोचं संकट उभा ठाकलं आहे.
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जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारतात ६५ टक्के कमी पावसाची नोंद झालीय. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह काही राज्यात पाऊस नसल्यासारखी स्थिती आहे.
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बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचा पट्टा तयार न झाल्यानं मान्सूनची वाटचाल थांबली आहे. हा पट्टा समुद्रातील आर्दता देशातील अंतर्गत भागात नेण्याचं काम करतो.
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उत्तर भारतात पश्चिमी चक्रावाताचा मान्सूनच्या वाऱ्याच्या दिशेवर परिणाम झाला आहे. तर अल निनोसुद्धा सक्रीय झाला आहे.
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जून ते सप्टेंबर पर्यंत एल निनोची स्थिती होऊ शकते असा इशारा IMDने दिलाय. या काळात कमी पावसाची शक्यता आहे.
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हवामान तज्ज्ञांच्या मते मॉन्सूनची वाटचाल थांबणं, सॅटेलाइट फोटोंमध्ये ढगांची कमतरता, अल निनोची परिस्थिती सोबतच येणं चिंतेचं आहे.
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