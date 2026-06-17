Monsoon Pause मान्सून का थांबला? पावसाचे ढग कुठे गेले?

सकाळ डिजिटल टीम

मान्सून

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केरळ किनारपट्टीला दाखल झालेला मान्सून महाराष्ट्रात आला. सामान्यत: जूनच्या मध्यापर्यंत भारताचा बहुतांश भाग व्यापणाऱ्या मान्सूनची वाटचाल थांबली आहे.

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ढग दिसेनासे

सॅटेलाइट फोटोंनी भारताची चिंता वाढवली असून मध्य, पश्चिम भारतासह इतर भागातून मान्सूनचे ढग दिसेनासे झाले आहेत.

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एल निनोचं संकट

मान्सून १ जूनला केरळात तर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्रासह ओडिशा, बंगाल, बिहारच्या दिशेनं वाटचाल करतो. पण यंदा एल निनोचं संकट उभा ठाकलं आहे.

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कमी पाऊस

जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात भारतात ६५ टक्के कमी पावसाची नोंद झालीय. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह काही राज्यात पाऊस नसल्यासारखी स्थिती आहे.

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Esakal

कमी दाबाचा पट्टा

बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचा पट्टा तयार न झाल्यानं मान्सूनची वाटचाल थांबली आहे. हा पट्टा समुद्रातील आर्दता देशातील अंतर्गत भागात नेण्याचं काम करतो.

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Esakal

एल निनो सक्रिय

उत्तर भारतात पश्चिमी चक्रावाताचा मान्सूनच्या वाऱ्याच्या दिशेवर परिणाम झाला आहे. तर अल निनोसुद्धा सक्रीय झाला आहे.

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Esakal

IMDचा इशारा

जून ते सप्टेंबर पर्यंत एल निनोची स्थिती होऊ शकते असा इशारा IMDने दिलाय. या काळात कमी पावसाची शक्यता आहे.

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Esakal

चिंताजनक

हवामान तज्ज्ञांच्या मते मॉन्सूनची वाटचाल थांबणं, सॅटेलाइट फोटोंमध्ये ढगांची कमतरता, अल निनोची परिस्थिती सोबतच येणं चिंतेचं आहे.

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Esakal

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