Monsoon Superfood Beetroot : पावसाळी आजार आणि इन्फेक्शन राहतील चार हात दूर; आजपासूनच आहारात सुरू करा 'या' सुपरफूडचा समावेश!

बाळकृष्ण मधाळे
पावसाळ्यात वातावरणातील बदलांमुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो. अशा वेळी आहारात पोषक आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या पदार्थांचा समावेश करणे आवश्यक असते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
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बीट (Beetroot) हे असेच एक सुपरफूड असून, त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात लोह, फॉलिक अॅसिड, फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे आढळतात. त्यामुळे पावसाळ्यात नियमित बीट खाल्ल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमधील अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन्स शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करतात. त्यामुळे पावसाळ्यात होणाऱ्या संसर्गांपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमध्ये लोह (Iron) आणि फॉलिक अॅसिड मुबलक प्रमाणात असते. त्यामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी वाढण्यास मदत होते आणि रक्ताची कमतरता दूर करण्यास सहाय्य होते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
नियमित बीटचे सेवन केल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात. त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा कमी होऊन शरीर अधिक सक्षम राहते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमध्ये असलेले फायबर पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तसेच बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी करण्यासही ते उपयुक्त ठरते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमधील नैसर्गिक पोषक घटक शरीरातील ऊर्जा वाढवण्यास मदत करतात. त्यामुळे दिवसभर ताजेतवाने आणि उत्साही वाटते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमधील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतात. त्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक चमक टिकून राहण्यास मदत होते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटमध्ये असलेले नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तवाहिन्या शिथिल करण्यास मदत करतात. त्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळू शकते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
बीटचे नियमित सेवन केल्याने रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत होते. त्यामुळे हृदय निरोगी ठेवण्यासही बीट उपयुक्त ठरू शकते.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणताही आजार, औषधोपचार किंवा विशेष आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच आहारात बदल करावेत.
Why should you eat beetroot during monsoon?
esakal
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