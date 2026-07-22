पावसाळ्यात झाडे अचानक का पडतात?

सकाळ वृत्तसेवा
शहरांमध्ये झाडांच्या बुंध्याभोवती सिमेंट किंवा काँक्रीट केल्याने मुळांपर्यंत हवा, पावसाचे पाणी आणि अन्नद्रव्ये पोहोचत नाहीत. त्यामुळे मुळे कमकुवत होतात. बाहेरून हिरवे दिसणारे झाड आतून आधार गमावते आणि पाऊस किंवा वाऱ्यात उन्मळून पडण्याचा धोका वाढतो.
झाडाभोवती काँक्रीट किंवा फरशी बसवल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. परिणामी मुळांना आवश्यक ओलावा मिळत नाही. सतत पाण्याची कमतरता राहिल्याने मुळे कमकुवत होतात आणि झाडांची वाढ तसेच टिकून राहण्याची क्षमता कमी होते.
झाड बाहेरून हिरवेगार आणि निरोगी दिसत असले, तरी आतून ते कुजलेले किंवा पोकळ असू शकते. बुरशी, कीड, वाढते वय किंवा मुळांवरील ताण यामुळे खोडाची ताकद कमी होते. अशा झाडांना पावसाळ्यात वाऱ्याचा किंवा ओल्या मातीचा ताण सहन होत नाही आणि ती अचानक कोसळू शकतात.
झाडांची मुळे आधीच कमकुवत झालेली असतील, खोड आतून पोकळ झाले असेल किंवा पावसामुळे माती सैल झाली असेल, तर अगदी मध्यम वेगाच्या वाऱ्यातही झाड उन्मळून पडू शकते. वारा हे कारण नसून, आधीपासूनच कमकुवत झालेली रचना हेच झाड कोसळण्यामागचे मुख्य कारण असते.
झाडाभोवतीचे अनावश्यक काँक्रीट किंवा फरशी काढून किमान १ ते २ मीटर मोकळी माती ठेवावी. त्यामुळे पावसाचे पाणी मुळांपर्यंत पोहोचते, ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारतो आणि मुळे अधिक मजबूत होतात. एवढ्या साध्या उपायाने झाडे निरोगी राहण्यास आणि पावसाळ्यात कोसळण्याचा धोका कमी करण्यास मोठी मदत होते.
झाडे ही केवळ शहराचे सौंदर्य नाहीत, तर स्वच्छ हवा, सावली, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि तापमान नियंत्रित ठेवणारी नैसर्गिक संपत्ती आहेत. त्यांच्या मुळांना मोकळा श्वास मिळाला, तर ती अधिक मजबूत राहतील आणि शहरही अधिक सुरक्षित, हिरवेगार व राहण्यायोग्य बनेल. आज झाडे जपली, तरच उद्याचे शहर वाचेल.
आज झाडांसाठी घेतलेला प्रत्येक छोटासा निर्णय उद्याचे शहर घडवणार आहे. झाडाभोवती मोकळी माती ठेवणे, अनावश्यक काँक्रीट टाळणे आणि मुळांचे संरक्षण करणे हीच खरी पर्यावरण संवर्धनाची सुरुवात आहे. झाडे निरोगी राहिली, तरच शहर सुरक्षित, हिरवेगार आणि श्वास घेण्यास योग्य राहील.
कारण झाडे श्वास घेत राहिली, तरच आपणही श्वास घेत राहू!
मोहरीचे तेल आरोग्यासाठी वरदान!
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