मोहरीचे तेल आरोग्यासाठी वरदान! जाणून घ्या 10 फायदे

Aarti Badade

मोहरी

मोहरीच्या तेलाचे आरोग्यदायी फायदे!
हृदय, सांधे, त्वचा आणि केसांसाठी किती उपयुक्त?

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

मोहरीच्या तेलात हेल्दी फॅट्स असतात.हे हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

सांधेदुखीपासून आराम

मोहरीच्या तेलाने हलका मसाज केल्याने स्नायू आणि सांध्यांना आराम मिळू शकतो.
सूज आणि संधिवातामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासही मदत होते.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

त्वचा आणि केसांसाठी उपयुक्त

मोहरीचे तेल त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करते.
टाळूला पोषण मिळाल्याने केस मजबूत होतात आणि केसगळती कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

सर्दी-खोकल्यात उपयोगी

छातीवर मोहरीचे तेल लावल्याने किंवा वाफ घेतल्याने आराम मिळू शकतो.
यामुळे सर्दी, खोकला आणि श्वसनाचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

मोहरीचे तेल पाचक रसांच्या स्त्रावाला चालना देते.
यामुळे भूक वाढते आणि अन्नाचे पचन सुरळीत होण्यास मदत होते.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

तळव्यांना मसाज करण्याचे फायदे

रात्री झोपण्यापूर्वी तळव्यांना मोहरीचे तेल लावून मसाज करा.
यामुळे थकवा कमी होण्यास आणि आरामदायी झोप लागण्यास मदत मिळू शकते.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

वापरताना घ्या ही काळजी

मोहरीचे तेल मर्यादित प्रमाणात वापरा. त्वचेवर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. कोणतीही ॲलर्जी किंवा गंभीर आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

सल्ला घेणे

ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणत्याही आजारावर उपचार म्हणून मोहरीच्या तेलाचा वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Health Benefits of Mustard Oil

|

Sakal

हाय बीपी होण्यापूर्वी शरीर देते 7 महत्त्वाचे संकेत!

silent signs of high BP

|

Sakal

येथे क्लिक करा