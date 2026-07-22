मोहरीचे तेल आरोग्यासाठी वरदान! जाणून घ्या 10 फायदे

Aarti Badade
मोहरीच्या तेलाचे आरोग्यदायी फायदे!
हृदय, सांधे, त्वचा आणि केसांसाठी किती उपयुक्त?
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
मोहरीच्या तेलात हेल्दी फॅट्स असतात.हे हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
मोहरीच्या तेलाने हलका मसाज केल्याने स्नायू आणि सांध्यांना आराम मिळू शकतो.
सूज आणि संधिवातामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासही मदत होते.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
मोहरीचे तेल त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यास मदत करते.
टाळूला पोषण मिळाल्याने केस मजबूत होतात आणि केसगळती कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
छातीवर मोहरीचे तेल लावल्याने किंवा वाफ घेतल्याने आराम मिळू शकतो.
यामुळे सर्दी, खोकला आणि श्वसनाचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
मोहरीचे तेल पाचक रसांच्या स्त्रावाला चालना देते.
यामुळे भूक वाढते आणि अन्नाचे पचन सुरळीत होण्यास मदत होते.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी तळव्यांना मोहरीचे तेल लावून मसाज करा.
यामुळे थकवा कमी होण्यास आणि आरामदायी झोप लागण्यास मदत मिळू शकते.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
मोहरीचे तेल मर्यादित प्रमाणात वापरा. त्वचेवर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा. कोणतीही ॲलर्जी किंवा गंभीर आरोग्य समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. कोणत्याही आजारावर उपचार म्हणून मोहरीच्या तेलाचा वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
Health Benefits of Mustard Oil
Sakal
silent signs of high BP
Sakal