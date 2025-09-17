Heavy Rains Monsoon : मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू, 'या' भागात पाऊस धुमाकूळ घालणार

सिंधुदुर्ग जिल्हा पाऊस

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, हवामान विभागाने १८ सप्टेंबरपर्यंत ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे.

पाऊस वाढणार

वैभववाडी, सावंतवाडी तालुक्यांत पावसाचा जोर काहीसा कमी होता. तो जोर वाढण्याचा अंदाज आहे.

मालवण पाऊस वाढणार

सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ला यांसह सर्वच भागाला मुसळधार पावसाने दोन दिवस झोडपून काढले.

यलो अलर्ट

हवामान विभागाने उद्यापर्यंत ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. सध्याचा पाऊस भात आणि नाचणी पिकांसाठी पोषक मानला जात आहे.

पावसाचा परिणाम

भात पीक फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे पडत असलेल्या पावसाचा चांगला परिणाम होतोय.

मॉन्सून परतीचा प्रवास

राजस्थानमधून मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे.

हवामान विभागाचा अंदाज

पंजाब आणि गुजरातच्या काही भागातून नैऋत्य मॉन्सूनच्या माघारीकरिता अनुकूल वातावरण असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले.

कोकणातील स्थिती

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून साधारणपणे १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत मॉन्सून माघार घेईल, अशी शक्यता आहे.

