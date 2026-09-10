रोज शेवग्याच्या पानांचा चहा प्यायल्याने शरीराला मिळतात ‘हे’ १० जबरदस्त फायदे!

Yashwant Kshirsagar
शेवग्याच्या पानांमधील जीवनसत्त्व क आणि लोह शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. सर्दी, खोकला व विषाणूजन्य संसर्गापासून संरक्षण मिळते.
Moringa Tea Benefits
esakal
हा चहा टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास मदत करतो. यकृत आणि मूत्रपिंडाचे कार्य सुधारते, शरीर हलके व ताजेतवाने वाटते.
Moringa Tea Benefits
esakal
फायबरमुळे बद्धकोष्ठता कमी होते. गॅस, अपचन आणि पचनाच्या समस्यांवर आराम मिळतो.
Moringa Tea Benefits
esakal
भूक नियंत्रित होते आणि चयापचय क्रिया वेगवान होते. चरबी जलद जळते व वजन नियंत्रित राहते.
Moringa Tea Benefits
esakal
नियमित सेवनामुळे रक्तशर्करा स्थिर राहते. मधुमेहाच्या रुग्णांना विशेष फायदा होतो.
Moringa Tea Benefits
esakal
पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात. हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
Moringa Tea Benefits
esakal
अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेतील विषारी घटक काढून टाकतात. त्वचा चमकदार आणि निरोगी दिसते.
Moringa Tea Benefits
esakal
जीवनसत्त्वे अ आणि ब केसांची मुळे मजबूत करतात. केसगळती कमी होते आणि केस निरोगी राहतात.
Moringa Tea Benefits
esakal
शरीराला आराम मिळतो, मानसिक तणाव कमी होतो. मन शांत आणि प्रसन्न वाटते.
Moringa Tea Benefits
esakal
कॅल्शियम आणि फॉस्फरस भरपूर प्रमाणात आहेत. हाडे मजबूत होतात, विशेषतः महिलांसाठी उपयुक्त.
Moringa Tea Benefits
esakal
American Front Yard Culture
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