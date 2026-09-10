रोज शेवग्याच्या पानांचा चहा प्यायल्याने शरीराला मिळतात ‘हे’ १० जबरदस्त फायदे!

Yashwant Kshirsagar

रोगप्रतिकारक शक्ती

शेवग्याच्या पानांमधील जीवनसत्त्व क आणि लोह शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. सर्दी, खोकला व विषाणूजन्य संसर्गापासून संरक्षण मिळते.

Moringa Tea Benefits

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विषारी घटक बाहेर टाकते

हा चहा टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास मदत करतो. यकृत आणि मूत्रपिंडाचे कार्य सुधारते, शरीर हलके व ताजेतवाने वाटते.

Moringa Tea Benefits

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esakal

पचनसंस्था सुधारते

फायबरमुळे बद्धकोष्ठता कमी होते. गॅस, अपचन आणि पचनाच्या समस्यांवर आराम मिळतो.

Moringa Tea Benefits

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esakal

वजन कमी करण्यास मदत

भूक नियंत्रित होते आणि चयापचय क्रिया वेगवान होते. चरबी जलद जळते व वजन नियंत्रित राहते.

Moringa Tea Benefits

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esakal

ब्लड शुगर

नियमित सेवनामुळे रक्तशर्करा स्थिर राहते. मधुमेहाच्या रुग्णांना विशेष फायदा होतो.

Moringa Tea Benefits

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esakal

रक्तदाब

पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात. हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

Moringa Tea Benefits

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esakal

त्वचेची कांती सुधारते

अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेतील विषारी घटक काढून टाकतात. त्वचा चमकदार आणि निरोगी दिसते.

Moringa Tea Benefits

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esakal

केसांसाठी फायदेशीर

जीवनसत्त्वे अ आणि ब केसांची मुळे मजबूत करतात. केसगळती कमी होते आणि केस निरोगी राहतात.

Moringa Tea Benefits

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तणाव आणि थकवा कमी करते

शरीराला आराम मिळतो, मानसिक तणाव कमी होतो. मन शांत आणि प्रसन्न वाटते.

Moringa Tea Benefits

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esakal

हाडे मजबूत करते

कॅल्शियम आणि फॉस्फरस भरपूर प्रमाणात आहेत. हाडे मजबूत होतात, विशेषतः महिलांसाठी उपयुक्त.

Moringa Tea Benefits

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esakal

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