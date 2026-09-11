शेवग्याच्या पानाची पावडर चेहऱ्याला लावण्याचे 'हे' आहेत फायदे! कसं लावायचं? जाणून घ्या

Apurva Kulkarni

शेवग्याच्या पानाची पावडर

शेवग्याच्या पानाची पावडर चेहऱ्याला लावण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्वचेची चमक वाढते, मुरूम आणि डाग कमी होतात.

MORINGA FACE PACK

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काळे डाग कमी होतात

मोरिंगा पावडरमध्ये जिवाणू विरोधी गुणधर्म असतात. ते चेहऱ्यावरील मुरूम डाग कमी करण्यासाठी मदत करतात.

MORINGA POWDER FOR ACNE

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सुरकुत्या कमी करते

तसंच मोरिंगा पावडरमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि अंटीऑक्सिडंट्स चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी करण्यासाठी मदत करतात. तसंच त्वचेला लवचीक ठेवतात.

SHEVGYACHYA PANAISHI POWDER

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चेहरा उजळ बनवते

चेहऱ्यावरील निस्तेजपणा कमी करण्यासाठी सुद्धा मोरिंगा पावडर फायदेशीर ठरते. त्वचा फ्रेश आणि उजळ राहण्यास मदत होते.

MORINGA FOR PIGMENTATION

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रॅशेस कमी करते

तसंच चेहऱ्यावरील जळजळ, रॅशेसमुळे होणाऱ्या त्रासाला शेवग्याच्या पानाची पावडर लावल्यास आराम मिळू शकतो.

MORINGA ANTIOXIDANT BENEFITS

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कसं लावायचं.

एक छोटो मोरिंगा पावडर घ्या. त्यात मध आणि गुलाबपाणी मिसळा.

NATURAL FACE PACK

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कोमट पाणी

ही पेस्ट हलक्या हाताने लावून १० ते १५ मिनिटं ठेवा, त्यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.

HOMEMADE FACE PACK,

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SHEVGYACHYA PANANCHI BHAJI

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