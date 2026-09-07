शेवग्याच्या पानांची भाजी कधी खाल्ली का? जाणून घ्या फायदे आणि रेसिपी

Apurva Kulkarni
शेवग्याची शेंगा या शरीरासाठी खूप फायदेशीर मानल्या जातात. परंतु फक्त शेंगाच नाहीतर त्याची पानं देखील आयोग्यासाठी चांगली असतात.
DRUMSTICK LEAVES BHAJI
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ग्रामीण भागात शेवग्याची पानांची भाजी मोठ्या प्रमाणात खाल्ली जाते. आपण रेसिपी जाणून घेऊया.
MORINGA LEAVES BENEFITS
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शेवग्याची कोवळी पानं, कांदा, हिरव्या मिरच्या, लसूण, जिरे-मोहरी, हळद, हिंग, बेसण पीठ, ओले खोबरे, तेल आणि मीठ
RUMSTICK LEAVES RECIP
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सुरुवातीला शेवग्याची कवळी पानं स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या.
MORINGA BHAJI RECIPE MARATHI,
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त्यानंतर कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, लसूण आणि हरव्या मिरचीची पेस्ट घालून परतून घ्या.
SHEVGA LEAVES RECIPE
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त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या.
HEALTHY INDIAN VEGETABLE RECIPE
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त्यात चिरलेली शेवग्याची पानं टाका, चांगलं एकजीव करा. त्यानंतर त्यात मीठ आणि बेसन पीठ घालून एक वाफ येऊ द्या.
TRADITIONAL MARATHI BHAJI
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भाजीत पाण्याचा वापर न करता फक्त वाफेवर चांगली भाजी शिजून घ्या. त्यानंतर ओले खोबरे पेरून भाकरी किंवा चपातीसोबत सर्व करा.
MORINGA LEAVES NUTRITION,
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