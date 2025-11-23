शेवगा पानांची भाजी इम्युनिटीचा पॉवरहाऊस! आयुर्वेदातील खरं ‘अमृत’... जाणून घ्या भन्नाट फायदे

Aarti Badade

शेवग्याच्या पानांचे महत्त्व

शेवग्याच्या पानांची भाजी (Moringa Leaves) केवळ चविष्टच नाही, तर जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांनी परिपूर्ण एक उत्कृष्ट औषधी वनस्पती आहे.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा

शेवग्याच्या पानांमध्ये असलेले पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवतात आणि संक्रमणापासून (Infection) बचाव करतात.

शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन

ही भाजी यकृत (Liver) आणि किडनीला (Kidney) डिटॉक्सिफाय करण्यास मदत करते. यामुळे शरीरातील विषारी द्रव्ये (Toxins) बाहेर टाकली जातात.

स्मरणशक्ती आणि पचन

नियमित सेवन केल्याने स्मरणशक्ती (Memory) तल्लख होते. तसेच, ती पचनासाठी (Digestion) चांगली असून पोटाच्या विकारांवर आराम देते.

रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण

शेवग्याची भाजी रक्तदाब (Blood Pressure) सामान्य ठेवण्यास मदत करते आणि शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी (Cholesterol Level) कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.

सांधेदुखीमध्ये आराम

सांधेदुखी (Joint Pain) किंवा सायटिका (Sciatica) यांसारख्या वेदना कमी करण्यासाठी ही भाजी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

स्तनपान करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त

नवजात बाळाला स्तनपान (Breastfeeding) देणाऱ्या महिलांसाठी ही भाजी फायदेशीर आहे, कारण ती स्तनाच्या दुधाचे उत्पादन (Milk Production) वाढवते.

इतर आरोग्य लाभ

याव्यतिरिक्त, ही भाजी पोटदुखी, अल्सर, थायरॉईड (Thyroid) आणि कॅव्हिटीपासून (Cavity) दातांचे संरक्षण यांसारख्या समस्यांमध्येही उपयुक्त आहे.

