अरेच्चा! हा ड्रायफ्रूट देतो 10 जबरदस्त फायदे; रिकाम्या पोटी खा अन् रहा फिट

Aarti Badade

निसर्गाचे वरदान मनुका

आयुर्वेदात मनुक्याला केवळ सुका मेवा नाही तर एक औषधी 'जीवनवृक्ष' मानले जाते, जे शरीराचे उत्तम पोषण करते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

पोटातील उष्णता आणि पित्त

मनुका स्वभावतः थंड असल्याने पोटातील जळजळ, गॅस आणि पित्त यांसारख्या समस्या नैसर्गिकरित्या शांत करण्यासाठी रामबाण उपाय आहे.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

बद्धकोष्ठतेपासून सुटका

मनुक्यामध्ये भरपूर फायबर आणि टार्टरिक ॲसिड असते, जे आतड्यांची हालचाल सुलभ करून जुनाट बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

रक्ताची कमतरता

लोह आणि तांबे मुबलक प्रमाणात असल्याने मनुका हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी नैसर्गिक टॉनिक म्हणून काम करतो, जे महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

Health Benefits of soaked Raisins

|

sakal

हाडे आणि दातांची मजबुती

कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियममुळे हाडे मजबूत होतात, तर त्यातील 'ओलियनोलिक ॲसिड' दातांना किडण्यापासून वाचवते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

वृद्धत्व

मनुक्यातील अँटीऑक्सिडंट्स पेशींचे नुकसान टाळतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होऊन त्वचा तरुण दिसते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

हार्मोनल संतुलन आणि मासिक पाळी

महिलांमधील हार्मोनल असंतुलन, मूड स्विंग्स आणि मासिक पाळीच्या तक्रारींवर मनुके खाणे हा एक प्रभावी घरगुती उपाय आहे.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

दमा आणि खोकल्यात आराम

दाहक-विरोधी गुणधर्मांमुळे मनुका छातीतील कफ साफ करण्यास आणि वायुमार्ग मोकळा करण्यास मदत करतो.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

शांत झोप आणि तणावमुक्ती

रात्री कोमट दुधात मनुके उकळून प्यायल्याने मानसिक ताण कमी होतो आणि शांत झोप लागण्यास मदत होते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

खाण्याची योग्य पद्धत

रात्रभर पाण्यात भिजवलेले ८ मनुके सकाळी खाणे आणि त्याचे पाणी पिणे आरोग्यासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर ठरते.

Health Benefits of soaked Raisins

|

Sakal

चिडचिड वाढतेय? सायलेंट किलर ठरतोय ताणतणाव! फॉलो करा ‘हे’ रूटीन

Stress Management

|

Sakal

येथे क्लिक करा