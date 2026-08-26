Weight Loss Tips : जिम आणि डाएटची गरज नाही? पोटाची चरबी वितळेल मेणासारखी! रोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या 'ही' 3 सोपी पेये

बाळकृष्ण मधाळे

सकाळी काय प्यायल्याने पोटाची चरबी कमी होते?

आजकाल वाढते वजन आणि पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी ही अनेकांसाठी चिंतेची बाब झाली आहे. वजन कमी करण्यासाठी नियमित व्यायामासोबत संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे असते. त्यासोबत सकाळच्या दिनक्रमात काही आरोग्यदायी पेयांचा समावेश केला जाऊ शकतो.

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पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी कोणते पेय प्यावे?

मात्र, केवळ एखादे पेय घेतल्याने पोटाची चरबी झटपट कमी होत नाही. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैली यांचा एकत्रित परिणाम वजन नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

Weight Loss Tips

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मध-लिंबू पाणी

सकाळी कोमट पाण्यात मध आणि लिंबाचा रस मिसळून पिण्याची पद्धत अनेकजण अवलंबतात. लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी असते, तर पाणी शरीरातील द्रवपदार्थाचे संतुलन राखण्यास मदत करते.

Weight Loss Tips

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कसे तयार करावे?

एक ग्लास कोमट पाण्यात अर्ध्या लिंबाचा रस आणि एक चमचा मध मिसळून घ्या. पाणी खूप गरम नसावे.

Weight Loss Tips

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जिऱ्याचे पाणी

जिरे हे स्वयंपाकातील महत्त्वाचे मसाल्याचे पदार्थ असून त्यात विविध पोषक घटक आढळतात. सकाळी जिऱ्याचे पाणी घेण्याची पद्धतही अनेक ठिकाणी प्रचलित आहे.

Weight Loss Tips

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कसे तयार करावे?

एक ग्लास पाण्यात एक चमचा जिरे रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी जिरे गाळून पाणी कोमट करून प्या.

Weight Loss Tips

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दालचिनीचे पाणी

दालचिनीमध्ये सिनामाल्डिहाइडसारखे संयुग आढळते. त्यामुळे दालचिनीचा आहारात योग्य प्रमाणात समावेश केला जातो. दालचिनीचे पाणी किंवा इन्फ्युजन हेही सकाळच्या पेयाचा एक पर्याय ठरू शकते.

Weight Loss Tips

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कसे तयार करावे?

एक ग्लास पाण्यात दालचिनीचा छोटा तुकडा रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी हे पाणी उकळून किंवा कोमट करून पिऊ शकता.

Weight Loss Tips

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पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी काय लक्षात ठेवावे?

पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी केवळ पेयांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. संतुलित आहार, साखर आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करणे, नियमित चालणे किंवा व्यायाम करणे आणि पुरेशी झोप घेणे आवश्यक आहे.

Weight Loss Tips

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टीप

ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. वजन कमी करण्यासाठी किंवा आहारात मोठे बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Weight Loss Tips

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