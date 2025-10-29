शरीराला 'जीवनसत्त्वांचे टॉनिक'! सकाळच्या वेळी ही फळे खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Aarti Badade
फळे आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात, कारण त्यातून आपल्याला भरपूर प्रमाणात पोषक घटक आणि अँटिऑक्सिडंट्स मिळतात.
सकाळी उठून ताजी आणि सीझनल फळे खाल्ल्यास तुम्ही मधुमेह, हृदयरोग आणि कॅन्सरसारख्या आजारांपासून दूर राहू शकता.
सफरचंद, पपई, डाळिंब, मोसंबी आणि केळी यांसारखी सर्व प्रकारची फळे सकाळी उठल्यानंतर खाणे गरजेचे आहे.
ज्यांना ॲसिडिटीचा त्रास आहे, त्यांनी आंबट फळे सकाळी रिकाम्या पोटी खाणे टाळावे आणि ती नाश्त्यानंतर खावीत.
मधुमेह (Diabetes) असलेल्या रुग्णांनी केळी, चिकू, सीताफळ ही उच्च शर्करा असलेली फळे टाळावीत, त्याऐवजी संत्री, मोसंबी, पेरू खावेत.
हृदयविकार (Heart Disease) असलेल्यांनी डाळिंब, सफरचंद आणि किवी ही फळे सकाळी किंवा नाश्त्यानंतर १-२ तासांनी खावीत.
आरोग्यासाठी फळांचा ज्यूस पिण्यापेक्षा नुसती ताजी फळे खाणे कधीही जास्त फायदेशीर ठरते, असा आहार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
