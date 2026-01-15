बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यासाठी सकाळी एक ग्लास कोमट पाण्यात काय मिसळावे?

Puja Bonkile
जर बद्धकोष्ठता दीर्घकाळ राहिली तर गॅस, आम्लता, डोकेदुखी आणि भूक न लागणे यासारख्या समस्या देखील उद्भवतात.
औषधांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आयुर्वेदात सुचवलेले नैसर्गिक उपाय नक्की करुन पाहा.
कोमट पाण्यात तूप मिसळा. बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी होईल.
यामुळे मल बाहेर पडण्यास मदत होते आणि कोमट पाणी पचनसंस्थेला चालना देते. ते नियमितपणे सेवन केल्याने बद्धकोष्ठता दूर होण्यास आणि तुमचे आतडे पूर्णपणे स्वच्छ होण्यास मदत होते.
अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की तूप पचनक्रियेचे संतुलन राखते. यामुळे अन्नाचे योग्य पचन होते, गॅस, अपचन आणि आम्लता यासारख्या समस्या टाळता येतात.
आतड्यांचा कोरडेपणा हे बद्धकोष्ठतेचे एक प्रमुख कारण आहे. तूप आतड्यांना पोषण देते आणि त्यांच्या आतील थरांना मऊ करते, ज्यामुळे आतड्यांची हालचाल सुलभ होते.
सकाळी जेव्हा तुमचे पोट सहज रिकामे होते, तेव्हा तुमचे शरीर दिवसभर हलके आणि अधिक ऊर्जावान वाटते.
सकाळी, एक ग्लास कोमट पाण्यात एक चमचा शुद्ध तूप मिसळा आणि ते रिकाम्या पोटी प्या.
पोटाच्या गंभीर समस्या किंवा कोणत्याही वैद्यकीय स्थितीसाठी ते घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
