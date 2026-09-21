Morning Heart Attack : रक्ताची गुठळी आणि वाढलेला रक्तदाब; सकाळच्या वेळेत हार्ट अटॅकचा धोका का वाढतो?

बाळकृष्ण मधाळे

सकाळी हृदयविकाराचा धोका का वाढतो?

हृदयविकाराचा झटका दिवसाच्या कोणत्याही वेळी येऊ शकतो. मात्र, काही अभ्यासांनुसार, सकाळच्या वेळेत येणारे झटके काही व्यक्तींमध्ये अधिक तीव्र ठरू शकतात. यामागे शरीरातील जैविक बदल महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Morning Heart Attack

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esakal

शरीराचे जैविक घड्याळ

सकाळी शरीराचे ‘सर्केडियन रिदम’ (Circadian Rhythm) सक्रिय होते. या काळात हार्मोन्स, रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके यामध्ये बदल होतात. त्यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

Morning Heart Attack

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esakal

कोर्टिसोलची पातळी वाढते

सकाळच्या वेळी कोर्टिसोल (Cortisol) या हार्मोनची पातळी वाढते. त्यामुळे रक्तदाब आणि हृदयाची ऑक्सिजनची गरज वाढू शकते. आधीच रक्तवाहिन्या अरुंद असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा ताण महत्त्वाचा ठरू शकतो.

Morning Heart Attack

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esakal

रक्त अधिक घट्ट होण्याची शक्यता

सकाळच्या वेळेत रक्ताची व्हिस्कोसिटी (Viscosity) म्हणजेच घट्टपणा वाढू शकतो. त्यामुळे रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याचा धोका वाढू शकतो. प्लाक असलेल्या रक्तवाहिनीत गुठळी तयार झाल्यास रक्तप्रवाह बंद होऊ शकतो.

Morning Heart Attack

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esakal

प्लेटलेट्सची सक्रियता

रक्त गोठवण्याच्या प्रक्रियेत प्लेटलेट्स (Platelets) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सकाळच्या वेळी त्यांची सक्रियता वाढू शकते. त्यामुळे आधीच अरुंद रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळी तयार होण्याची शक्यता वाढू शकते.

Morning Heart Attack

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esakal

सकाळची लक्षणे दुर्लक्षित होतात

उठल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा, छातीत अस्वस्थता किंवा श्वास घेण्यास त्रास याकडे अनेकदा गॅस, थकवा किंवा झोप पूर्ण न झाल्याचे कारण समजून दुर्लक्ष केले जाते. हे धोकादायक ठरू शकते.

Morning Heart Attack

| esakal

कोणती लक्षणे ओळखाल?

छातीत दडपण किंवा वेदना, श्वास घेण्यास त्रास, अचानक घाम येणे, मळमळ, चक्कर येणे तसेच हात, खांदा, पाठ किंवा जबड्यात वेदना ही हृदयविकाराची संभाव्य लक्षणे असू शकतात.

Morning Heart Attack

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esakal

लक्षणे दिसल्यास काय करावे?

हृदयविकाराचा संशय आल्यास लक्षणे कमी होतील म्हणून वाट पाहू नका. तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या. उपचाराला होणारा विलंब हृदयाच्या स्नायूंचे नुकसान वाढवू शकतो.

Morning Heart Attack

| esakal

हृदयाचे आरोग्य कसे जपाल?

योग्य आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान टाळणे, तणावाचे व्यवस्थापन आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमित तपासणी यामुळे हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत होते. हृदयविकाराचा झटका केवळ सकाळीच येतो, असे नाही.

Morning Heart Attack

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esakal

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Heart Attack Symptoms

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