Heart Attack Prevention Tips : हार्ट अटॅकचा धोका टाळायचा आहे? मग, सकाळी उठल्याबरोबर चुकूनही करू नका 'या' चुका

बाळकृष्ण मधाळे

सकाळी हृदयाची घ्या विशेष काळजी

झोपेतून उठल्यानंतर रक्तदाब, हृदयाची गती आणि हार्मोन्समध्ये बदल होतात. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका असलेल्या व्यक्तींनी सकाळी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

Heart Attack Prevention Tips

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उठताना घाई करू नका

अंथरुणातून अचानक उभे राहू नका. काही क्षण बसून राहा आणि त्यानंतर हळूहळू उभे व्हा. हलके स्ट्रेचिंग केल्याने शरीराला हालचालींसाठी तयार होण्यास मदत होते.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

उठल्यानंतर पाणी प्या

रात्री अनेक तास पाणी न घेतल्याने शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ शकते. त्यामुळे उठल्यानंतर पुरेसे पाणी पिण्याची सवय ठेवा. मात्र, पाणी प्यायल्याने हृदयविकाराचा झटका निश्चितपणे टळतो, असा दावा करू नये.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

व्यायामाची सुरुवात हळू करा

उठल्याबरोबर जोरदार व्यायाम करण्याऐवजी चालणे किंवा हलके स्ट्रेचिंग करा. तीव्र व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप आवश्यक आहे. हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवा

उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि वाढलेले कोलेस्ट्रॉल हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकतात. नियमित तपासणी करा आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे वेळेवर घ्या.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

७ ते ९ तासांची झोप घ्या

अपुरी किंवा विस्कळीत झोप हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते. दररोज ७ ते ९ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप घेण्याचा प्रयत्न करा आणि झोपण्याची व उठण्याची वेळ नियमित ठेवा.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

छातीत दुखणे किंवा दडपण, श्वास घेण्यास त्रास, अचानक घाम येणे, मळमळ, चक्कर किंवा हात, पाठ, खांदा अथवा जबड्यात अस्वस्थता जाणवल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

हे लक्षात ठेवा!

निरोगी जीवनशैली आणि योग्य काळजीमुळे हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, झटका पूर्णपणे टाळता येईलच असे नाही. गंभीर लक्षणे दिसल्यास घरगुती उपाय न करता तातडीने वैद्यकीय मदत घ्या.

Heart Attack Prevention Tips

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esakal

Morning Heart Attack : रक्ताची गुठळी आणि वाढलेला रक्तदाब; सकाळच्या वेळेत हार्ट अटॅकचा धोका का वाढतो?

Morning Heart Attack

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