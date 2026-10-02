सकाळी उठल्यावर‘ॐ’चा जप केल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade
दिवसाची सुरुवात शांतपणे केल्याने मन प्रसन्न राहण्यास आणि तणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Om chanting benefits
Sakal
‘ॐ’चा जप करताना श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्याने मनातील अस्वस्थ विचार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Om chanting benefits
Sakal
काही मिनिटे शांत बसून जप केल्याने मनाला स्थैर्य मिळू शकते आणि मानसिक ताण हलका वाटू शकतो.
Om chanting benefits
Sakal
जपाच्या वेळी लक्ष एका ध्वनीवर आणि श्वासावर केंद्रित केल्याने एकाग्रता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
Om chanting benefits
Sakal
झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे ‘ॐ’चा जप केल्याने मन रिलॅक्स होऊन शांत झोपेसाठी मदत मिळू शकते.
Om chanting benefits
Sakal
शांत ठिकाणी आरामात बसा, डोळे बंद करा आणि श्वासावर लक्ष ठेवत हळूहळू ‘ॐ’चा उच्चार करा.
Om chanting benefits
Sakal
सकाळी नियमितपणे १० मिनिटे जप आणि श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्याने दिवसाची सुरुवात अधिक शांतपणे करता येऊ शकते.
Om chanting benefits
Sakal
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Sakal