सकाळी उठल्यावर‘ॐ’चा जप केल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade

सकाळी करा ‘ॐ’चा जप!

दिवसाची सुरुवात शांतपणे केल्याने मन प्रसन्न राहण्यास आणि तणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Om chanting benefits

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Sakal

मन शांत ठेवण्यास मदत

‘ॐ’चा जप करताना श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्याने मनातील अस्वस्थ विचार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Om chanting benefits

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Sakal

तणाव कमी करण्यासाठी

काही मिनिटे शांत बसून जप केल्याने मनाला स्थैर्य मिळू शकते आणि मानसिक ताण हलका वाटू शकतो.

Om chanting benefits

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Sakal

एकाग्रता वाढण्यास मदत

जपाच्या वेळी लक्ष एका ध्वनीवर आणि श्वासावर केंद्रित केल्याने एकाग्रता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Om chanting benefits

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Sakal

रात्री झोपण्यापूर्वीही करा जप

झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे ‘ॐ’चा जप केल्याने मन रिलॅक्स होऊन शांत झोपेसाठी मदत मिळू शकते.

Om chanting benefits

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Sakal

‘ॐ’चा जप कसा करावा?

शांत ठिकाणी आरामात बसा, डोळे बंद करा आणि श्वासावर लक्ष ठेवत हळूहळू ‘ॐ’चा उच्चार करा.

Om chanting benefits

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Sakal

रोज फक्त १० मिनिटांची सवय लावा

सकाळी नियमितपणे १० मिनिटे जप आणि श्वासावर लक्ष केंद्रित केल्याने दिवसाची सुरुवात अधिक शांतपणे करता येऊ शकते.

Om chanting benefits

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Sakal

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lohagad fort age history

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Sakal

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