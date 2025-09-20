morning face wash: त्वचेला चमकदार बनवण्यासाठी अन् चेहरा उजळवण्यासाठी सकाळी कशाने धुवावा?

Mayur Ratnaparkhe
सकाळी थंड पाण्याने चेहरा धुण्याने रक्ताभिसरण वाढते आणि त्वचा ताजी होते. त्यामुळे सूज कमी होण्यास देखील मदत होते.
दुधात लॅक्टिक अॅसिड असते, जे मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करते आणि त्वचा मऊ करते. सकाळी ते सौम्य फेसवॉश म्हणून वापरले जाऊ शकते.
काकडीचा रस त्वचेवर थंड आणि हायड्रेटिंग प्रभाव पाडतो. ते छिद्रांना घट्ट करते आणि निस्तेजपणा कमी करते.
सौम्य हनी वॉश तुमच्या चेहऱ्यावरील अशुद्धता स्वच्छ करते आणि तुमची त्वचा मऊ आणि चमकदार बनवते.
गुलाबजलमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. ते त्वचेला शांत करते आणि मॉइश्चरायझ करते, ज्यामुळे तिला नैसर्गिक चमक मिळते.
एलोवेरा जेलमध्ये भरपूर जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. ते तुमच्या त्वचेला शांत करते, हायड्रेट करते आणि नैसर्गिक चमक देते.
लिंबाचा रस ‘व्हिटॅमिन सी’ ने समृद्ध असतो. त्वचेची चमक वाढवण्यासाठी ते पाण्यात मिसळता येते किंवा कापसाच्या बोळ्याने हलके लावता येते.
