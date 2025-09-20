morning face wash: त्वचेला चमकदार बनवण्यासाठी अन् चेहरा उजळवण्यासाठी सकाळी कशाने धुवावा?

Mayur Ratnaparkhe

थंड पाणी -

सकाळी थंड पाण्याने चेहरा धुण्याने रक्ताभिसरण वाढते आणि त्वचा ताजी होते. त्यामुळे सूज कमी होण्यास देखील मदत होते.

दूध –

दुधात लॅक्टिक अॅसिड असते, जे मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करते आणि त्वचा मऊ करते. सकाळी ते सौम्य फेसवॉश म्हणून वापरले जाऊ शकते.

काकडीचा रस –

काकडीचा रस त्वचेवर थंड आणि हायड्रेटिंग प्रभाव पाडतो. ते छिद्रांना घट्ट करते आणि निस्तेजपणा कमी करते.

हनी वॉश -

सौम्य हनी वॉश तुमच्या चेहऱ्यावरील अशुद्धता स्वच्छ करते आणि तुमची त्वचा मऊ आणि चमकदार बनवते.

गुलाबजल -

गुलाबजलमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. ते त्वचेला शांत करते आणि मॉइश्चरायझ करते, ज्यामुळे तिला नैसर्गिक चमक मिळते.

एलोवेरा जेल –

एलोवेरा जेलमध्ये भरपूर जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. ते तुमच्या त्वचेला शांत करते, हायड्रेट करते आणि नैसर्गिक चमक देते.

लिंबाचा रस –

 लिंबाचा रस ‘व्हिटॅमिन सी’ ने समृद्ध असतो. त्वचेची चमक वाढवण्यासाठी ते पाण्यात मिसळता येते किंवा कापसाच्या बोळ्याने हलके लावता येते.

