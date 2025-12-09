Morpankh in Book : पुस्तकात 'मोरपीस' ठेवल्याने काय होतं?

Mayur Ratnaparkhe
भारतीय संस्कृतीत मोरपंखाला शुभ मानले जाते. ते सौभाग्य, ज्ञान आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक आहे.
पुस्तकात मोरपंख ठेवल्याने अभ्यासात लक्ष वाढते असे मानले जाते.
हे विद्यार्थ्यांसाठी शुभ चिन्ह मानले जाते.
घरातील किंवा पुस्तकातील नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवण्यासाठी मोरपंख उपयुक्त मानला जातो.
अनेक लोकांच्या मते, मोरपंखाजवळ वाचन केल्यास मन शांत होते आणि एकाग्रता वाढते.
भगवान श्रीकृष्ण यांनी मोरपंख मुकुटात धारण केला — त्यामुळे मोरपंख शुभ, पवित्र आणि ज्ञानदायी मानला जातो.
मोरपंखावर असणारे नैसर्गिक patterns मनाला शांत करतात, ज्यामुळे वाचनाची गुणवत्ता सुधारते.
सुंदर मोरपंख पुस्तकाच्या पानांत ठेवला तर ते आकर्षक बुकमार्क म्हणून देखील वापरता येतो.
