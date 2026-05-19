बापरे ! डासांपासून होतात तब्बल 'इतके' आजार, वेळीच व्हा सावध

Yashwant Kshirsagar

डासांचा प्रादुर्भाव

भारतातील जवळजवळ प्रत्येक शहरात डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.

त्रास

हे डास संध्याकाळची सुरुवात होताच लोकांना त्रास द्यायला सुरुवात करतात.

डेंग्यू

डासांच्या चावण्यामुळे पसरणाऱ्या 'डेंग्यू' या आजाराने सामान्य जनता आधीच त्रस्त असताना, हे कीटक इतरही अनेक आजार पसरवण्यास कारणीभूत ठरतात.

मलेरिया

हा आजार डासांच्या चावण्यामुळे पसरतो; यामुळे बाधित व्यक्तीला तीव्र ताप आणि अंगदुखीचा त्रास होतो आणि हा एक जीवघेणा आजार आहे.

चिकनगुनिया

हा विषाणू देखील याच डासांद्वारे पसरतो; यामध्ये तीव्र ताप आणि सांध्यांमध्ये असह्य वेदना होतात, ज्या अनेक आठवडे किंवा अगदी महिनेही टिकून राहू शकतात.

झिका

हा विषाणूजन्य आजारही डासांद्वारेच पसरतो.

जपानी एन्सेफलायटीस'

हा एक अत्यंत धोकादायक आजार असून तो देखील याच कीटकांद्वारे पसरतो; यामुळे मेंदूला सूज येते.

हत्तीरोग

हत्तीरोग हा डासांच्या चावण्यामुळे होणारा एक आजार आहे, ज्यामुळे शरीराच्या विविध अवयवांना सूज येते.

विविध आजार

डासांद्वारे साधारणपणे १५ ते २० विविध आजार पसरतात; त्यामुळे, त्यांच्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

