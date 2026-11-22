Pranali Kodre
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टन येथे १९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला.
Team India
Sakal
या सामन्यात न्यूझीलंडला पहिल्या डावात ३६८ धावांवर रोखल्यानंतर भारतीय संघाने पहिला डाव १६६ षटकात ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला.
Team India
Sakal
भारताची ही परदेशातील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. तसेच भारताने ५ व्यांदा कसोटीत ७०० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.
Team India
Sakal
त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात जास्तवेळा डावात ७०० हून अधिक धावा उभारणाऱ्या संघांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे.
Team India
Sakal
या यादीत अव्वल क्रमांकावर श्रीलंका असून त्यांनी ७ वेळा कसोटी डावात ७०० हून अधिक धावा उभारल्या आहेत.
Sri Lanka
Sakal
श्रीलंका आणि भारत यांच्या खालोखाल इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज आहेत, त्यांनी प्रत्येकी ४ वेळा कसोटी डावात ७०० धावा उभारल्या आहेत.
England, Australia, West Indies
Sakal
पाकिस्तानने दोनदा कसोटी डावात ७०० धावा उभारल्या आहेत.
Pakistan Cricket Team
Sakal
न्यूझीलंडने एकदा कसोटी डावात ७०० धावा उभारल्या आहेत.
New Zealand Cricket Team
Sakal
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal