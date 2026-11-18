Pranali Kodre
एमएस धोनीने १७ नोव्हेंबर रोजी आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली. तो आता आयपीएल २०२७ पासून मेंटॉरच्या भूमिकेत असणार आहे.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
त्याने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांमधील २४२ डावात फलंदाजी करताना ३८.३ च्या सरासरीने आणि १३७.४५ स्ट्राइक रेटसह ५,४३९ धावा केल्या आहेत.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
धोनी आयपीएलमध्ये १०० वेळा नाबाद राहिला आहे.
MS Dhoni Career Stat
Sakal
धोनीने आयपीएलमध्ये २४ अर्धशतके केली असून नाबाद ८४ ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या ८४ आहे.
MS Dhoni IPL Career
Sakal
धोनीने आयपीएलमध्ये ३७५ चौकार आणि २६४ षटकार मारले आहेत. तो २०० हून अधिक षटकार मारणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
त्याने यष्टीरक्षक म्हणून १५४ झेल घेतले आहेत, तर क्षेत्ररक्षक म्हणून ४ झेल घेतले आहे. तसेच यष्टीरक्षक म्हणून ४७ स्टपिंग केले आहेत.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
धोनीने कर्णधार म्हणून २३५ आयपीएल सामन्यांत १३६ विजय मिळवले आहेत, तर ९७ पराभव पाहिले आहेत. १ सामना बरोबरीत सुटला आहे.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
धोनीने २०१०, २०११, २०१८. २०२१ आणि २०२३ या पाच वर्षी कर्णधार म्हणून चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएल ट्रॉफी जिंकली.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
धोनीने आयपीएलमध्ये १८ सामनावीर पुरस्कार जिंकले आहेत.
MS Dhoni IPL Career Stat
Sakal
Virat Kohli - Rohit Sharma
Sakal