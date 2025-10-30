जगभरात सर्वाधिक खाल्ले जाणारे मांस कोणते?

जगभरात सर्वाधिक खाल्ले जाणारे मांस कोणते आहे तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या कोणते मास सर्वाधीक प्रमाणात खाल्ले जते.

प्रथम क्रमांक

जगभरात सर्वाधिक सेवन केले जाणारे मांस डुकराचे मांस (Pork) आहे, जे एकूण जागतिक मांस वापरापैकी सुमारे ३६% आहे.

दुसरा क्रमांक

कोंबडीचे मांस (Poultry/Chicken) हे दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याचे सेवन सुमारे ३३% वर आहे.

तिसरा क्रमांक

गोमांस (Beef) तिसऱ्या स्थानावर असून त्याचा वापर सुमारे २४% आहे.

सर्वात मोठे कारण (चीन)

चीन हा जगातील सर्वात मोठा डुकराचे मांस खाणारा आणि उत्पादक देश आहे, ज्यामुळे जागतिक आकडेवारीत डुक्कर पहिल्या क्रमांकावर येतो.

कोंबडीची लोकप्रियता

कोंबडीचे मांस अनेक संस्कृतींमध्ये स्वीकारले जाते आणि सामान्यतः इतर मांसापेक्षा स्वस्त असल्याने त्याची मागणी वाढत आहे.

उत्पादनाची कार्यक्षमता

डुकरांना कमी जागेची आवश्यकता असते आणि ते खाद्याचे मांसात जलद आणि कार्यक्षमतेने रूपांतर करतात.

आशियाई आहार

पूर्व आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये (उदा. चीन, कोरिया) डुकराच्या मांसाला उच्च सांस्कृतिक आणि पाककृती महत्त्व आसल्याचे म्हंटले जाते.

गुंतवणूक आणि विकास

वाढती लोकसंख्या आणि विकसित होत असलेल्या देशांतील नागरिकांचे वाढलेले उत्पन्न यामुळे मांसाची एकूण मागणी आणि वापर सतत वाढत आहे.

