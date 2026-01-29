Global debt ranking: जगातील सर्वात कर्जबाजारी देश कोणता, भारत कोणत्या क्रमांकावर येतो?

Mayur Ratnaparkhe
अमेरिका हा जगातील सर्वात कर्जबाजारी देश आहे. त्याचे एकूण सरकारी कर्ज अंदाजे 38.3 ट्रिलियन डॉलर आहे.
चीन अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याचे सरकारी कर्ज अंदाजे 18.7 ट्रिलियन डॉलर आहे.
जपान अंदाजे 9.8 ट्रिलियन डॉलर कर्जासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
युनायटेड किंग्डमवर अंदाजे 4.1 ट्रिलियन डॉलर कर्ज आहे.
फ्रान्सवर देखील 3.9 ट्रिलियन डॉलर सरकारी कर्ज आहे.
इटली 3.5 ट्रिलियन डॉलर कर्जासह त्याच्या अगदी जवळ आहे.
एकूण सरकारी कर्जाच्या बाबतीत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. भारताचे एकूण कर्ज आणि देणी अंदाजे 3.8 डॉलर ट्रिलियन इतकी आहेत.
Top Indian Run Scorers in T20 World Cup History
eSakal