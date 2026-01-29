T-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय पुरुष खेळाडू

Vinod Dengale

रिषभ पंत

रिषभ पंतने 15 सामन्यांत 23.45 च्या सरासरीने 258 धावा केल्या आहेत.

के एल राहुल

के एल राहुलने 11 सामन्यांत 32.2 च्या सरासरीने 322 धावा केल्या आहेत.

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्याने 24 सामन्यांत 29.75 च्या सरासरीने 357 धावा केल्या आहेत.

सुरेश रैना

सुरेश रैनाने 26 सामन्यांत 25.16 च्या सरासरीने 453 धावा केल्या आहेत.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादवने 18 सामन्यांत 40 च्या सरासरीने 480 धावा केल्या आहेत.

गौतम गंभीर

गौतम गंभीरने 21 सामन्यांत 26.2 च्या सरासरीने 524 धावा केल्या आहेत.

महेंद्रसिंह धोनी

महेंद्रसिंह धोनीने 33 सामन्यांत 35.26 च्या सरासरीने 427 धावा केल्या आहेत.

युवराज सिंग

युवराज सिंगने 31 सामन्यांत 23.72 च्या सरासरीने 593 धावा केल्या आहेत.

रोहित शर्मा

रोहित शर्माने 47 सामन्यांत 34.85 च्या सरासरीने 1220 धावा केल्या आहेत.

विराट कोहली

विराट कोहलीने 35 सामन्यांत 58.72 च्या सरासरीने 1292 धावा केल्या आहेत.

