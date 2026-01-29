T-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय पुरुष खेळाडू

Vinod Dengale
रिषभ पंतने 15 सामन्यांत 23.45 च्या सरासरीने 258 धावा केल्या आहेत.
के एल राहुलने 11 सामन्यांत 32.2 च्या सरासरीने 322 धावा केल्या आहेत.
हार्दिक पंड्याने 24 सामन्यांत 29.75 च्या सरासरीने 357 धावा केल्या आहेत.
सुरेश रैनाने 26 सामन्यांत 25.16 च्या सरासरीने 453 धावा केल्या आहेत.
सूर्यकुमार यादवने 18 सामन्यांत 40 च्या सरासरीने 480 धावा केल्या आहेत.
गौतम गंभीरने 21 सामन्यांत 26.2 च्या सरासरीने 524 धावा केल्या आहेत.
महेंद्रसिंह धोनीने 33 सामन्यांत 35.26 च्या सरासरीने 427 धावा केल्या आहेत.
युवराज सिंगने 31 सामन्यांत 23.72 च्या सरासरीने 593 धावा केल्या आहेत.
रोहित शर्माने 47 सामन्यांत 34.85 च्या सरासरीने 1220 धावा केल्या आहेत.
विराट कोहलीने 35 सामन्यांत 58.72 च्या सरासरीने 1292 धावा केल्या आहेत.
