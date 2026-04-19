गोवा प्लॅन खर्चाच्या भितीने रद्द करताय? ३ दिवसांच्या ट्रिपला किती खर्च येतो बघा

Shubham Banubakode

गोव्याचा प्लॅन

आपल्यापैकी अनेक जण गोव्याला जाण्याचा प्लॅन करतात, पण पैशांच्या अडचणीमुळे तो अनेकदा कॅन्सल होतो.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

किती खर्च येतो?

पण खरंच, गोवा फिरायला किती खर्च येतो हे तुम्हाला माहिती आहे का?

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

तिकीटांचे दर

तुम्ही ज्या शहरात आहात, तिथून बस किंवा ट्रेनने जाण्याचा विचार केला तर साधारण 500 ते 2000 रुपये इतका खर्च येऊ शकतो.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

कुठं राहायचं?

गोव्यात बजेट हॉटेल्स 800 ते 2000 रुपया दरम्यान सहज मिळतात, जिथे तुम्ही आरामात राहू शकता.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

खाण्यापिण्यावरील खर्च

खाण्यापिण्यावर दररोज साधारण 500 ते 1500 रुपये खर्च येतो. बीच शॅक्समध्ये जेवलात, तर हा खर्च थोडा वाढू शकतो.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

स्कुटीचं भाडं

गोव्यात फिरण्यासाठी स्कूटर किंवा बाईक भाड्याने घेणं हा सर्वात सोपा पर्याय आहे. यासाठी 300 ते 600 रुपये प्रति दिवस खर्च येतो.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

क्लब एंट्री

अ‍ॅडव्हेंचर करायचं असेल, तर वॉटर स्पोर्ट्ससाठी 1000 ते 3000 रुपये आणि क्लब एंट्रीसाठी 500 ते 2000 रुपये खर्च लागतो.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

तीन दिवसांची बजेट ट्रीप

एकूण 3 दिवसांच्या ट्रिपचा विचार केला, तर बजेट ट्रिप 5 ते 8 हजारात होते, तर मिड-रेंज ट्रिप 10 ते 18 हजारांपर्यंत जाऊ शकते.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

कुठं फिरायचं?

गोव्यात फिरण्यासाठी बीच, किल्ले आणि चर्चेस अशी अनेक आकर्षक ठिकाणं आहेत. शॉपिंग केल्यास एकूण बजेट आणखी वाढू शकतं.

How Much Does Goa Cost for 3 Days?

PVR चा फुल फॉर्म काय माहितीये का? तुम्ही कधी विचारही केला नसेल...

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

PVR Full Form Explained

|

Esakal

