गोवा प्लॅन खर्चाच्या भितीने रद्द करताय? ३ दिवसांच्या ट्रिपला किती खर्च येतो बघा

Shubham Banubakode
आपल्यापैकी अनेक जण गोव्याला जाण्याचा प्लॅन करतात, पण पैशांच्या अडचणीमुळे तो अनेकदा कॅन्सल होतो.
How Much Does Goa Cost for 3 Days?
पण खरंच, गोवा फिरायला किती खर्च येतो हे तुम्हाला माहिती आहे का?
तुम्ही ज्या शहरात आहात, तिथून बस किंवा ट्रेनने जाण्याचा विचार केला तर साधारण 500 ते 2000 रुपये इतका खर्च येऊ शकतो.
गोव्यात बजेट हॉटेल्स 800 ते 2000 रुपया दरम्यान सहज मिळतात, जिथे तुम्ही आरामात राहू शकता.
खाण्यापिण्यावर दररोज साधारण 500 ते 1500 रुपये खर्च येतो. बीच शॅक्समध्ये जेवलात, तर हा खर्च थोडा वाढू शकतो.
गोव्यात फिरण्यासाठी स्कूटर किंवा बाईक भाड्याने घेणं हा सर्वात सोपा पर्याय आहे. यासाठी 300 ते 600 रुपये प्रति दिवस खर्च येतो.
अॅडव्हेंचर करायचं असेल, तर वॉटर स्पोर्ट्ससाठी 1000 ते 3000 रुपये आणि क्लब एंट्रीसाठी 500 ते 2000 रुपये खर्च लागतो.
एकूण 3 दिवसांच्या ट्रिपचा विचार केला, तर बजेट ट्रिप 5 ते 8 हजारात होते, तर मिड-रेंज ट्रिप 10 ते 18 हजारांपर्यंत जाऊ शकते.
गोव्यात फिरण्यासाठी बीच, किल्ले आणि चर्चेस अशी अनेक आकर्षक ठिकाणं आहेत. शॉपिंग केल्यास एकूण बजेट आणखी वाढू शकतं.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
