Most Expensive Fish : जगातील सर्वात महागडा मासा! एका माशाची किंमत चक्क कोट्यवधी रुपये; काय आहे यात विशेष?

बाळकृष्ण मधाळे

जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता?

जगात अनेक प्रकारचे मासे आढळतात आणि त्यापैकी काहींची किंमत लाखो किंवा करोडो रुपयांपर्यंत असू शकते.

कशामुळे जास्त किंमत?

त्यांच्या चवीमुळे, दुर्मिळतेमुळे, गुणवत्तेमुळे आणि बाजारातील मागणीमुळे त्यांच्या किमती जास्त असतात.

करोडोंमध्ये विकला जाणारा मासा!

तर, आम्ही तुम्हाला सांगतो की सर्वात महागडा मासा कोणता आहे.

ब्ल्यूफिन टूना इतका महाग का?

ब्ल्यूफिन टूना' (Bluefin Tuna) हा सामान्यतः जगातील सर्वात महागड्या माशांपैकी एक मानला जातो.

जपानमध्ये जास्त किंमत

या माशाला विशेषतः जपानमध्ये जास्त किंमत असते.

मऊ मांस

त्याचे मांस खूप मऊ आणि चरबीयुक्त असते, ज्यामुळे तो खास बनतो.

माशापासून काय बनते?

या माशाचा उपयोग सुशी आणि साशिमी बनवण्यासाठी देखील केला जातो.

अति मासेमारीमुळे संख्या कमी

मात्र, अति मासेमारीमुळे त्याची संख्या कमी होत आहे, ज्यामुळे त्याची किंमत आणखी वाढत आहे.

पॅसिफिक महासागरात आढळतो

तो पॅसिफिक महासागराच्या खोल भागात आढळतो आणि खूप वेगाने पोहतो.

