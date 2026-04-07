Most Expensive Fish : जगातील सर्वात महागडा मासा! एका माशाची किंमत चक्क कोट्यवधी रुपये; काय आहे यात विशेष?

बाळकृष्ण मधाळे
जगात अनेक प्रकारचे मासे आढळतात आणि त्यापैकी काहींची किंमत लाखो किंवा करोडो रुपयांपर्यंत असू शकते.
why bluefin tuna is so expensive
त्यांच्या चवीमुळे, दुर्मिळतेमुळे, गुणवत्तेमुळे आणि बाजारातील मागणीमुळे त्यांच्या किमती जास्त असतात.
why bluefin tuna is so expensive
तर, आम्ही तुम्हाला सांगतो की सर्वात महागडा मासा कोणता आहे.
why bluefin tuna is so expensive
ब्ल्यूफिन टूना' (Bluefin Tuna) हा सामान्यतः जगातील सर्वात महागड्या माशांपैकी एक मानला जातो.
why bluefin tuna is so expensive
या माशाला विशेषतः जपानमध्ये जास्त किंमत असते.
why bluefin tuna is so expensive
त्याचे मांस खूप मऊ आणि चरबीयुक्त असते, ज्यामुळे तो खास बनतो.
why bluefin tuna is so expensive
या माशाचा उपयोग सुशी आणि साशिमी बनवण्यासाठी देखील केला जातो.
why bluefin tuna is so expensive
मात्र, अति मासेमारीमुळे त्याची संख्या कमी होत आहे, ज्यामुळे त्याची किंमत आणखी वाढत आहे.
why bluefin tuna is so expensive
तो पॅसिफिक महासागराच्या खोल भागात आढळतो आणि खूप वेगाने पोहतो.
why bluefin tuna is so expensive
